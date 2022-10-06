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台灣首例屈公病現踪 七旬老翁去完東南亞染疫

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
圖為散播屈公病毒的埃及斑蚊。美聯社
圖為散播屈公病毒的埃及斑蚊。美聯社

台灣現首例屈公病個案。疾管署副署長莊人祥表示，首例個案為自東南亞入境的北部70多歲男性，因出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及四肢出現紅疹等症狀，新冠肺炎PCR檢驗和登革熱NS1篩檢均為陰性，經血清檢驗屈公病陽性確診。案目前已無發燒等不適症狀，將持續監測至10月20日。

個案今年9月中下旬與案妻至新加坡、馬來西亞及柬埔寨旅遊，9月24日自柬埔寨入境於自宅檢疫，同日陸續出現症狀；個案的妻子和一名同住家人均無疑似症狀。

莊人祥表示，屈公病歷年個案在2019年116例比較多，包括21例本土、境外95例個案；其他年度則僅有1至20幾例的境外移入個案。至於邊境受新冠肺炎疫情影響關閉時，也都還有病例，包括2020年境外移入三例、2021年境外移入一例。

屈公病與登革熱都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前二天至發病後五天為病毒血症期，也就是可傳染期。屈公病感染症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎，特別是手腳的小關節、手腕和腳踝。另也會出現頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；大多數患者約在7至10天內可康復。

我國自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計233例確定病例，其中本土病例21例，境外移入212例；境外移入病例中，九成個案感染地為東南亞國家，以緬甸70例為多，其次為印尼62例及菲律賓28例。

今年屈公病國際疫情上升，鄰近東南亞、南亞多國包括菲律賓、泰國、印度、馬來西亞及新加坡疫情持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過23萬例，以南美洲巴西逾22萬例報告數為多，已為去年同期1.9倍，瓜地馬拉、巴拉圭等疫情也嚴峻。

疾管署說，提醒計畫前往東南亞等屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。入境台灣或居家檢疫期間，如出現疑似症狀，應主動通報衛生單位安排就醫，就醫時請告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等TOCC，以利及早通報、診斷及治療。

莊人祥表示，屈公病歷年個案在2019年116例比較多，包括21例本土、境外95例個案；其他年度則僅有1至20幾例的境外移入個案。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，屈公病歷年個案在2019年116例比較多，包括21例本土、境外95例個案；其他年度則僅有1至20幾例的境外移入個案。圖／指揮中心提供

屈公病 東南亞 莊人祥

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