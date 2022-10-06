大閘蟹10年價格不變 苗栗業者要打造平民美食

苗栗縣頭屋鄉五聖大閘蟹養殖場利用明德水庫水源頭水源，養成大閘蟹汁美味鮮，10月8日上市開賣，價格10年不變，業者范賢達希望打造平民美食，一般民眾都普遍可以負擔。

五聖大閘蟹養殖場面積一甲多，條件得天獨厚，地處明德水庫明德幹線源頭，水源水質乾淨無汙染，採生態養殖， 尤其是使用苗栗縣苑裡特產藺草繩綁螃蟹清蒸，提味又鎖住鮮美，也是許多消費者認定的「招牌」。

范賢達說，養殖池今年放養3萬多隻，存活率3成至3成5之間，原本上個月底要上市，9月23日試吃幾隻看似成熟飽滿的成蟹，但與理想還有差距，因此決定今天上市發表，10月8日開賣，近年來物價飛漲，養殖場仍維持10年前成立之初的價格不變，希望大閘蟹成平民美食。

建議售價供參考，2.5至3兩不分公母，每隻180元；3至3.9兩不分公母，每隻350元；4至4.9兩公蟹460元，母蟹520元；5至5.9兩公蟹670元；6至6.9兩公蟹900元，洽詢電話0963254960。