聽新聞
test
0:00 / 0:00
大閘蟹10年價格不變 苗栗業者要打造平民美食
苗栗縣頭屋鄉五聖大閘蟹養殖場利用明德水庫水源頭水源，養成大閘蟹汁美味鮮，10月8日上市開賣，價格10年不變，業者范賢達希望打造平民美食，一般民眾都普遍可以負擔。
五聖大閘蟹養殖場面積一甲多，條件得天獨厚，地處明德水庫明德幹線源頭，水源水質乾淨無汙染，採生態養殖， 尤其是使用苗栗縣苑裡特產藺草繩綁螃蟹清蒸，提味又鎖住鮮美，也是許多消費者認定的「招牌」。
范賢達說，養殖池今年放養3萬多隻，存活率3成至3成5之間，原本上個月底要上市，9月23日試吃幾隻看似成熟飽滿的成蟹，但與理想還有差距，因此決定今天上市發表，10月8日開賣，近年來物價飛漲，養殖場仍維持10年前成立之初的價格不變，希望大閘蟹成平民美食。
建議售價供參考，2.5至3兩不分公母，每隻180元；3至3.9兩不分公母，每隻350元；4至4.9兩公蟹460元，母蟹520元；5至5.9兩公蟹670元；6至6.9兩公蟹900元，洽詢電話0963254960。
范賢達指出，秋天大閘蟹公蟹黃成熟成蟹膏，母蟹黃成熟成卵，鮮美多汁，一些人認為吃螃蟹麻煩，其實有專門特殊剪刀器具，更能充分享受大閘蟹風味，歡迎民眾來苗栗品嘗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言