說好的班班吃石斑呢？ 陳吉仲：大家敬請期待

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次（每月1次）石斑魚；但實際上招標不及，加上業界反應加工廠缺工嚴重，因此時間延宕，農委會主委陳吉仲今天表示，招標順利，「外界敬請期待」。

陳吉仲今天參加 「111年台灣稻米達人冠軍賽」頒獎典禮。他表示，要感謝教育部、行政院長全力協助，可以讓國中小學校，將近180萬個學生吃到石斑魚，現在北中南東各區招標作業已經順利進行，會把精美、安全的石斑魚提供給國中小學生，本學期會陸續推出。

陳吉仲說，但不可能在每個學校每一班同一天來吃石斑魚，而是陸續的冷鏈運輸，以及配合石材業者與團膳業者，各位敬請期待，可以讓小朋友發現，「哇，原來石斑魚這麼好吃」。

根據漁業署「冷凍加工石斑魚共同供應契約」標案9月8日上網，採取北中南東四區分區採購結標，標案金額為6億3915萬9990元，表定9月26日決標，時間緊迫，原本預計最快9月底可吃，時間緊迫。

教育部長潘文忠昨在立法院表示，石斑魚的採購與運送及配送，主要由農委會執行，現正進行收標與決標作業，一旦完成決標，目前無法確認10月中旬前是否可吃到，但「這學期一定會吃到四次石斑魚」。