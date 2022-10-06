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國寶王羲之「平安何如奉橘 三帖」故宮南院展27天
震撼2022年夏夜的故宮南院「仲夏平安夜」無人機展演，其最吸引觀眾讚嘆的「平安」2字，即取自故宮限展國寶「晉王羲之平安何如奉橘三帖」，本月14日至30日，首度在故宮南院展出，展期27天；周六起，將隨票贈南院設計的一款王羲之「平安」御守，讓民眾將「平安」帶回家。
故宮南院指出，這件國寶由「平安」與「何如」兩封書信組成，而「奉橘」是「何如」的附書，三帖皆由唐人雙鉤廓填，在明朝末年合裱成卷，並有歐陽修等人的觀款；在王羲之的妙筆下，帖中「平安」字體一長一短，「平」字的豎畫一路拉伸如空中的祈福天燈；「安」字則結構緊密，給人十足的安全感，在一靜一動間，傳達平安意念，成為書法史上的天下第一「平安」。
國慶日也是故宮院慶，10月10日故宮南、北兩院，均免費參觀！2022國慶焰火在南院，人氣國寶展，精選富含吉祥寓意展件，有「清 金鑲寶石萬壽如意」、「清 掐絲琺瑯太平有象」、「清 萬年青盆景」、「清 乾隆 粉彩福祿壽葫蘆瓶」、「清 肉形石」等，為國家獻上祝福。
搭配展覽，故宮南院也特別設計了一款王羲之「平安」御守，本月8日周六起隨票贈送，送完為止；故宮南院表示，觀眾也可以在越南月金秋盛會上，彩繪平安壓章，機會難得，快來故宮南院沾吉慶喜氣，並將「平安」帶回家。
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