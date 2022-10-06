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2款抗凝血藥併用C肝藥恐致出血 食藥署公告禁止

中央社／ 台北6日電

衛福部食藥署今天公布，兩款新型口服抗凝血藥品，若與C肝口服抗病毒藥物一起使用，恐提升出血風險，應禁止合併使用；病人若身體不正常瘀青、出血不止等症狀，應儘速回診。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告新型口服抗凝血藥品（novel oral anticoagulants，NOACs）的臨床效益及風險再評估結果。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體聯訪表示，這類新型口服抗凝血藥品主要用於血栓或心臟支架手術等患者身上，但其中含dabigatran及edoxaban成分的兩款藥品，若與C肝口服抗病毒藥物併用，可能導致出血風險提升，應禁止合併使用。

洪國登說，含dabigatran成分者健保年度用量約1000萬顆，含edoxaban成分則約700萬顆。

經風險評估後，食藥署要求含dabigatran及edoxaban成分藥證的廠商，須在民國112年6月30日前完成中文仿單變更，若逾期未完成者將廢止其許可證。

此外，考量NOACs藥品與glecaprevir/pibrentasvir（Maviret）或sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir（Vosevi）等P-醣蛋白抑制劑（p-gp inhibitor）類藥品併用時，或用於年長者時，同樣可能導致病人出血風險增加，同步要求必須於「警語及注意事項」、「交互作用」及「藥物動力學特性」等段落加刊與P-醣蛋白抑制劑類藥品併用的相關警語，及修訂「用法用量」段有關年長者使用劑量的建議內容。

食藥署提醒醫師開立藥品時，應遵循111年10月6日公告的再評估結果，審慎評估其用藥的風險及效益，嚴密監控病人服藥後是否有出血症狀發生，並提醒病人若出現不適症狀應儘速回診。

因屬於醫師處方藥，食藥署表示，民眾應遵循醫囑服用，切勿自行過量或減量使用，服藥後若出現任何身體不適，或身體出現不正常瘀青或紅斑、出血不止、解黑便或紅棕色尿液等情形，請立即告知醫療人員或尋求醫療協助。

食藥署 C肝 醫師

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