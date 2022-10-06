萌萌噠！林管處拍到台灣野山羊萌臉樣與帝雉同框覓食

日前嘉義林管處阿里山工作站同仁，在阿里山國家森林遊樂區的塔山步道，執行勤務過程時，幸運遇到保育類台灣野山羊和帝雉同框覓食的難得畫面，而野山羊萌萌臉畫面，深受大家喜愛。

知名的阿里山國家森林遊樂區塔山步道，不僅是遊客熱門的登山健行步道，良好生態環境，也成為野生動物棲息空間。

林務局嘉義林管處阿里山工作站同仁，日前在執行勤務的過程中，記錄到保育類台灣野山羊和帝雉同框共處，一起覓食的難得畫面，讓人直呼，山羊臉超萌很可愛。

阿里山工作站同仁表示，野山羊悠閒覓食，怡然自得的神情令人印象深刻，也顯示野生動物在阿里山豐富的環境，覓得一片樂園。

林管處呼籲，民眾如在山林裡巧遇野生動物，能以「不接觸、不干擾、不餵食」為原則，尊重並儘量不影響牠們的生活，一同守護讓野生動物可以在山林裡生生不息。

塔山步道從姊妹潭的妹潭旁起點，前段與阿里山森林鐵路併行，前2公里枕木棧道平緩好走，能欣賞高聳的檜木林，最後1.5公里較為陡升，終點是塔山頂觀景台，擁有360度視野，可欣賞阿里山森林遊樂區全景。