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國慶連假逛2022台灣設計展 高雄交通局推轉乘指南免塞車

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府交通局製作「捷運、輕軌轉成與停車場」指南，遊客可將車輛停放在周邊停車場，再轉乘大眾運輸快暢遊觀光景點。圖／高雄市政府交通局提供
高雄市政府交通局製作「捷運、輕軌轉成與停車場」指南，遊客可將車輛停放在周邊停車場，再轉乘大眾運輸快暢遊觀光景點。圖／高雄市政府交通局提供

國慶連假將至，連假期間高雄有「2022台灣設計展」、「2022高雄左營萬年季」等活動開跑，預期將出現返鄉、出遊車潮。高雄市政府交通局特地製作「捷運、輕軌轉成與停車場」指南，遊客可將車輛停放在周邊停車場，再轉乘大眾運輸快暢遊觀光景點。

「2022台灣設計展」在駁二盛大登場，連假期間駁二實施兩階段交通管制，第一階段中午12點起，管制必信街以南、七賢路以東、大義街以西範圍。第二階段是下午3點起或公園路停車場8成滿時，管制大義街及大勇路（均公園路以南）路段。

欲前往駁二、棧貳庫旅客可將車輛停放於新光公有停車場，在輕軌C7軟體園區站轉乘至輕軌C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站下車。輕軌昨天通車至C24愛河之心站，民眾可在捷運紅線R13凹子底站轉乘輕軌（C24站）。輕軌C18鼓山、C19馬卡道以及C20美術館等三站，都可與台鐵鼓山站及美術館站轉乘，民眾可更方便往返美術館園區、駁二、愛河灣、亞洲新灣區。

因應「2022高雄左營萬年季」，蓮池潭旁蓮潭路（元帝路至明潭路）上午9點至晚上10點禁止車輛進入。

旗鼓渡輪航線（往返旗津、鼓山），連假期間每天早上11點至下午5點禁止一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務用機車、電動機車、旗津居民機車除外），旗津地區將依車潮狀況彈性管制。西子灣（哈瑪星）地區已全日禁止遊覽車進入（公車及有通行證之大客車除外），遊覽車請停放於哈瑪星旅運接駁中心，遊客可轉搭接駁公車或步行。

交通局指出，連假期間除高雄火車站及高鐵左營站周邊道路有加強交通疏導，高雄市各大觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、佛光山、美濃、旗山等，交通局與觀光局等相關單位共同合作，依交通狀況實施交管措施，以提升行車效率。

輕軌 駁二 連假

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