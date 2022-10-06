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趕不上國慶連假 合歡山武嶺亭整修延至明年完工

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺亭觀景平台改建工程展延，預估明年元月才能完工。圖／讀者提供
合歡山武嶺亭觀景平台改建工程展延，預估明年元月才能完工。圖／讀者提供

武嶺亭是合歡山地標，但因觀景平台年久失修，今年4月封閉改建，原訂10月7日完工，未料施工後發現其擋土牆損壞嚴重，須進行結構強化，工期將延至明年元月，雙十連假確定無法開放，讓民眾上武嶺亭迎曙光、拿國旗拍照紀念了。

台14甲線合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，也是山友挑戰海拔3237公尺石門山的入口，遊客往來頻繁，武嶺亭成了必打卡熱點，也是觀星、迎曙光的絕佳地點，每逢跨年、國慶等重要節慶就是「擠沙丁魚」似的塞滿人潮。

但因武嶺觀景平台及設施老舊，為確保由遊客安全，林務局東勢林管處今年4月進行整修改建工程，將觀景台的樓梯、地磚、欄杆等全面打除重新施設，同步改善武嶺亭旁公廁，原訂10月7日可望完工，趕在雙十連假前開放，供民眾使用。

不過，有民眾上山後發現，武嶺觀景平台及周邊公廁還是封閉施工狀態，周邊仍堆放不少石塊及建材，觀景平台地面、階梯及外觀也明顯尚未完成，看起來不像是快要完工，應該無法在國慶連續假期，以全新狀態迎賓見客。

對此，東勢林管處表示，施工期間屢受山區豪雨影響，加上拆除觀景平台岩面磚後發現，擋土牆在風雪長期侵襲下損壞，結構強度不足，為提高平台安全性，只能展延工期，現正積極辦理鑽心取樣及擋土牆結構強化工程，預估明年元月完工。

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