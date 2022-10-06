遠離酒精 國健署統計高中職飲酒率破3成、近2成喝醉

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣年輕人喝酒頻率增加。今國民健康署發布110年「青少年健康行為調查之飲酒行為」結果，顯示國中生、高中職生過去30天內飲酒率，分別為14.1%及30.6%，此外，國中生曾經喝醉率達7.8%，相較107年9.4%低，但高中職生喝醉率則是19.4%，較108年18.3%上升。

根據世界衛生組織（WHO）西太平洋地區公布年輕族群酒害防制工具書指出，酒精是全球第五大疾病負擔之風險因素，占西太平洋地區所有死亡人數的5.9%，且每分鐘就有1人因酒精相關傷害而死亡，需特別關注青少年飲酒情形。

110年「青少年健康行為調查」國中生及高中職生過去30天內飲酒率，分別為14.1%及30.6%，與其他國家相近，西太平洋地區青少年飲酒率約介於15-30%，如澳洲為29.1%、越南為23.7%、南韓為19.4%、日本為15.4%。

針對「國中生」飲酒行為，曾經飲酒率為49.7%，較107年52.2%降低；過去30天內飲酒率，國中生為14.1%，較107年14.5%降低；其中，過去30天內，有喝酒的日子中，通常一天喝1杯以上的比率，國中生為63.3%，較107年64.7%降低。

針對「高中職生」飲酒行為，曾經飲酒率為72.8%，較108年72.4%上升；過去30天內飲酒率，高中職生為30.6%，較108年28.6%上升；其中，過去30天內，有喝酒的日子中，通常一天喝1杯以上的比率，高中職生為76.3%，較108年75.8%上升。

分析取得酒的方式，國中生以「爸媽、兄弟姊妹或其他家人」（占64.7%）為主，其次為「我從商店或攤位買的」（占10.4%）；高中職生則以「我從商店或攤位買的」（占40.3%）為主，其次為「爸媽、兄弟姊妹或其他家人」（占32.2%），「同學或朋友給我的」（占10.6%）。

此外，國中生曾經喝醉率達7.8%，較107年9.4%降低；而高中職生為19.4%，較108年18.3%上升。

研究指出，在14歲之前開始飲酒的人，對酒精依賴性為20歲以後開始飲酒者的4倍，易產生依賴，且青少年容易「暴飲」酒精，往後更容易出現心理健康、神經認知或危險行為等問題，包括酒精中毒、暴力行為、發生事故等，且可能持續到成年，國健署呼籲有必要避免青少年飲酒。

國健署長吳昭軍表示，青少年仍在發育階段，飲酒的年齡越小，越會增加成年後的危險行為或酒精相關疾病的風險，呼籲青少年應避免或停止飲酒，選擇以茶水代酒，不出入可能出現飲酒的聚會場合，或改以其他娛樂或運動等方式，達到自我管理避免飲酒，保護自身健康的權益。

吳昭軍表示，也請教師、家長及親友們應主動與孩子對話，提醒飲酒對身體和行為的影響及如何避免喝酒，防止受到同儕影響而接觸酒精飲料，並請各位師長們務必做好榜樣，不讓孩子接觸到酒品，也不要在孩子面前喝酒，幫助青少年對飲酒做出安全、健康的決定。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康