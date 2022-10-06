快訊

血洗墨西哥市政廳！包括市長等18人遭槍殺亡 外牆滿是彈孔

22歲等同百歲人瑞！世界最長壽狗狗傳噩耗 粉絲心碎湧IG哀悼

誰讓恐龍有羽毛？科學家能從小鳥做出「複製龍」嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠離酒精 國健署統計高中職飲酒率破3成、近2成喝醉

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣年輕人喝酒頻率增加。今國民健康署發布110年「青少年健康行為調查之飲酒行為」結果，顯示國中生、高中職生過去30天內飲酒率，分別為14.1%及30.6%，此外，國中生曾經喝醉率達7.8%，相較107年9.4%低，但高中職生喝醉率則是19.4%，較108年18.3%上升。

根據世界衛生組織（WHO）西太平洋地區公布年輕族群酒害防制工具書指出，酒精是全球第五大疾病負擔之風險因素，占西太平洋地區所有死亡人數的5.9%，且每分鐘就有1人因酒精相關傷害而死亡，需特別關注青少年飲酒情形。

110年「青少年健康行為調查」國中生及高中職生過去30天內飲酒率，分別為14.1%及30.6%，與其他國家相近，西太平洋地區青少年飲酒率約介於15-30%，如澳洲為29.1%、越南為23.7%、南韓為19.4%、日本為15.4%。

針對「國中生」飲酒行為，曾經飲酒率為49.7%，較107年52.2%降低；過去30天內飲酒率，國中生為14.1%，較107年14.5%降低；其中，過去30天內，有喝酒的日子中，通常一天喝1杯以上的比率，國中生為63.3%，較107年64.7%降低。

針對「高中職生」飲酒行為，曾經飲酒率為72.8%，較108年72.4%上升；過去30天內飲酒率，高中職生為30.6%，較108年28.6%上升；其中，過去30天內，有喝酒的日子中，通常一天喝1杯以上的比率，高中職生為76.3%，較108年75.8%上升。

分析取得酒的方式，國中生以「爸媽、兄弟姊妹或其他家人」（占64.7%）為主，其次為「我從商店或攤位買的」（占10.4%）；高中職生則以「我從商店或攤位買的」（占40.3%）為主，其次為「爸媽、兄弟姊妹或其他家人」（占32.2%），「同學或朋友給我的」（占10.6%）。

此外，國中生曾經喝醉率達7.8%，較107年9.4%降低；而高中職生為19.4%，較108年18.3%上升。

研究指出，在14歲之前開始飲酒的人，對酒精依賴性為20歲以後開始飲酒者的4倍，易產生依賴，且青少年容易「暴飲」酒精，往後更容易出現心理健康、神經認知或危險行為等問題，包括酒精中毒、暴力行為、發生事故等，且可能持續到成年，國健署呼籲有必要避免青少年飲酒。

國健署長吳昭軍表示，青少年仍在發育階段，飲酒的年齡越小，越會增加成年後的危險行為或酒精相關疾病的風險，呼籲青少年應避免或停止飲酒，選擇以茶水代酒，不出入可能出現飲酒的聚會場合，或改以其他娛樂或運動等方式，達到自我管理避免飲酒，保護自身健康的權益。

吳昭軍表示，也請教師、家長及親友們應主動與孩子對話，提醒飲酒對身體和行為的影響及如何避免喝酒，防止受到同儕影響而接觸酒精飲料，並請各位師長們務必做好榜樣，不讓孩子接觸到酒品，也不要在孩子面前喝酒，幫助青少年對飲酒做出安全、健康的決定。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

國中生 酒精

延伸閱讀

高中職生飲酒比例達3成 自己買或家人提供占7成

國中生不做回收被強拉造成頸部瘀傷 法院這理由判無罪

不含酒精！愛馬仕首款兒童香水 彷彿聞到孩子臉頰香氣

國慶狂歡不會醉！功夫茶「柚見海尼根0.0」2杯百元有找

相關新聞

台鐵今年電車線事故已10起 立委怒批嚴重傷害民眾信心

台鐵南迴鐵路台東端富南段昨傍晚發生不明原因電車線斷落事故，台鐵緊急以柴電機車牽引恢復通車，並派員連夜搶修中，並在今天清晨...

宜蘭縣豪雨特報 北北基花大雨 山區注意坍方落石

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、花...

宜蘭國慶連假訂房率達9成 估國5明午後湧車潮 恐塞到凌晨

國慶3天連假即將到來，宜蘭縣民宿8日、9日的訂房率已達9成，比返鄉團圓的中秋連假還要好，屆時將有大量出遊潮。宜蘭警方預估...

趕不上國慶連假 合歡山武嶺亭整修延至明年完工

武嶺亭是合歡山地標，但因觀景平台年久失修，今年4月封閉改建，原訂10月7日完工，未料施工後發現其擋土牆損壞嚴重，須進行結...

迎接111年國慶日 奧萬大雙十連假入園享半價優惠

為迎接國慶日，並鼓勵國人利用雙十連假上山踏青，林務局南投林區管理處轄管的「奧萬大國家森林遊樂區」自10月8至10日期間，...

國慶連假逛2022台灣設計展 高雄交通局推轉乘指南免塞車

國慶連假將至，連假期間高雄有「2022台灣設計展」、「2022高雄左營萬年季」等活動開跑，預期將出現返鄉、出遊車潮。高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。