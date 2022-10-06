高中職生飲酒比例達3成 自己買或家人提供占7成

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

青少年飲酒將影響身心健康，衛福部國健署調查發現，過去30天內，高中職生飲酒率為30.6%，相較前次調查增幅2%，且自行購酒或親人提供酒品占約7成，籲師長重視青少年飲酒問題。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，根據世界衛生組織（WHO）西太平洋地區公布年輕族群酒害防制工具書，酒精是全球第5大疾病負擔的風險因素，占西太平洋地區所有死亡人數的5.9%，且每分鐘就有1人因酒精相關傷害而死亡，須特別關注青少年飲酒情形。

國健署公布110年青少年健康行為調查結果，國中生曾經飲酒率為49.7%，較107年52.2%降低；而高中職生為72.8%，較108年72.4%上升。此外，國中生曾經喝醉率達7.8%，較107年9.4%降低；而高中職生為19.4%，較108年18.3%上升。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀告訴中央社記者，過去2年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，沒有進行相關調查或完訪率較低，因此是分別與107年及108年的調查結果進行比較。

至於過去30天內飲酒率，國中生為14.1%，較107年14.5%降低，而高中職生為30.6%，較108年28.6%上升；在過去30天內有喝酒的日子中，通常一天喝1杯以上的比率，國中生為63.3%，較107年64.7%降低，高中職生為76.3%，較108年75.8%上升。

分析通常取得酒的方式，國中生以「爸媽、兄弟姊妹或其他家人」（占64.7%）為主，其次為「我從商店或攤位買的」（占10.4%）；高中職生則以「我從商店或攤位買的」（占40.3%）為主，其次為「爸媽、兄弟姊妹或其他家人」（占32.2%），「同學或朋友給我的」（占10.6%）。

劉家秀表示，早期飲酒不僅會與成年後更高的飲酒頻率與酒精攝取量有關，也會增加酒精依賴、心理健康和社會危害的風險。

為了孩子的健康及安全，劉家秀呼籲師長們務必做好榜樣，不讓孩子接觸到酒品，也不要在孩子面前喝酒，幫助青少年對飲酒做出安全、健康的決定。