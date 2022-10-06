快訊

血洗墨西哥市政廳！包括市長等18人遭槍殺亡 外牆滿是彈孔

22歲等同百歲人瑞！世界最長壽狗狗傳噩耗 粉絲心碎湧IG哀悼

誰讓恐龍有羽毛？科學家能從小鳥做出「複製龍」嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首波40台特斯拉上線 LINE TAXI星選科技車打造商務艙級乘車體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「LINE TAXI星選科技車」嚴選高規格電動車，所有駕駛皆通過禮賓服務訓練，目標打造五星級乘車體驗。圖／LINE提供
「LINE TAXI星選科技車」嚴選高規格電動車，所有駕駛皆通過禮賓服務訓練，目標打造五星級乘車體驗。圖／LINE提供

趕時間、下雨天，搭上計程車就能在下個行程開始之前享受片刻悠閒。LINE TAXI迎接3週年，用戶數與駕駛數皆翻倍成長，宣布將於10月21日正式上線全新服務「LINE TAXI星選科技車」，嚴選高規格電動車，所有駕駛皆通過禮賓服務訓練，首波預計將派出40台Tesla於雙北地區搶先體驗，為消費者打造五星級乘車體驗。

LINE TAXI在過去2年疫情期間，陸續推出送蔬果、美食外送等創新服務打破傳統消費體驗，更觀察到用戶期待搭乘電動車、希望在行程中獲得貼心服務的心聲。「LINE TAXI星選科技車」，除了優先採用電動車之外，駕駛皆穿著LINE TAXI車隊識別制服，車內還會提供瓶裝水、充電插座，且聘請專業形象顧問團隊，為「星選科技車」駕駛量身打造禮賓培訓，定價僅是一般計程車的1.2倍，只要在叫車時預先選定，即可輕鬆體驗商務艙等級的尊榮服務。

而習慣自行開車的民眾，LINE Bank則是觀察到疫情期間民眾對網路投保的接受度大幅提升，宣布將搶攻汽機車保險業務市場，預計打破傳統套裝險種或選項過於繁瑣的銷售方式，研擬推出「數位產品櫥窗」，提供「智能推薦」或讓消費者能「彈性速選」適合的產品，提供更方便、快速、安心的網路投保流程。

LINE TAXI星選科技車駕駛須接受專業形象顧問團隊的特訓課程，從上車到下車，提供給乘客五星級服務。圖／LINE提供
LINE TAXI星選科技車駕駛須接受專業形象顧問團隊的特訓課程，從上車到下車，提供給乘客五星級服務。圖／LINE提供
只要在叫車時預先選定「星選科技車」並輸入下車地點，即可輕鬆體驗商務艙等級的尊榮服務。記者黃筱晴／攝影
只要在叫車時預先選定「星選科技車」並輸入下車地點，即可輕鬆體驗商務艙等級的尊榮服務。記者黃筱晴／攝影

LINE 計程車 疫情

延伸閱讀

環球購物中心周年慶線上線下雙回饋、點數再抽特斯拉

特斯拉、SpaceX、推特 馬斯克的待辦事項愈來愈多了

30歲男星遭爆肇禍欠帳　嗆對方「撞特斯拉還敢告」

電動車大戰 比亞迪領先特斯拉

相關新聞

台鐵今年電車線事故已10起 立委怒批嚴重傷害民眾信心

台鐵南迴鐵路台東端富南段昨傍晚發生不明原因電車線斷落事故，台鐵緊急以柴電機車牽引恢復通車，並派員連夜搶修中，並在今天清晨...

宜蘭縣豪雨特報 北北基花大雨 山區注意坍方落石

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、花...

宜蘭國慶連假訂房率達9成 估國5明午後湧車潮 恐塞到凌晨

國慶3天連假即將到來，宜蘭縣民宿8日、9日的訂房率已達9成，比返鄉團圓的中秋連假還要好，屆時將有大量出遊潮。宜蘭警方預估...

迎接111年國慶日 奧萬大雙十連假入園享半價優惠

為迎接國慶日，並鼓勵國人利用雙十連假上山踏青，林務局南投林區管理處轄管的「奧萬大國家森林遊樂區」自10月8至10日期間，...

遠離酒精 國健署統計高中職飲酒率破3成、近2成喝醉

台灣年輕人喝酒頻率增加。今國民健康署發布110年「青少年健康行為調查之飲酒行為」結果，顯示國中生、高中職生過去30天內飲...

高中職生飲酒比例達3成 自己買或家人提供占7成

青少年飲酒將影響身心健康，衛福部國健署調查發現，過去30天內，高中職生飲酒率為30.6%，相較前次調查增幅2%，且自行購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。