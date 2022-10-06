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首波40台特斯拉上線 LINE TAXI星選科技車打造商務艙級乘車體驗
趕時間、下雨天，搭上計程車就能在下個行程開始之前享受片刻悠閒。LINE TAXI迎接3週年，用戶數與駕駛數皆翻倍成長，宣布將於10月21日正式上線全新服務「LINE TAXI星選科技車」，嚴選高規格電動車，所有駕駛皆通過禮賓服務訓練，首波預計將派出40台Tesla於雙北地區搶先體驗，為消費者打造五星級乘車體驗。
LINE TAXI在過去2年疫情期間，陸續推出送蔬果、美食外送等創新服務打破傳統消費體驗，更觀察到用戶期待搭乘電動車、希望在行程中獲得貼心服務的心聲。「LINE TAXI星選科技車」，除了優先採用電動車之外，駕駛皆穿著LINE TAXI車隊識別制服，車內還會提供瓶裝水、充電插座，且聘請專業形象顧問團隊，為「星選科技車」駕駛量身打造禮賓培訓，定價僅是一般計程車的1.2倍，只要在叫車時預先選定，即可輕鬆體驗商務艙等級的尊榮服務。
而習慣自行開車的民眾，LINE Bank則是觀察到疫情期間民眾對網路投保的接受度大幅提升，宣布將搶攻汽機車保險業務市場，預計打破傳統套裝險種或選項過於繁瑣的銷售方式，研擬推出「數位產品櫥窗」，提供「智能推薦」或讓消費者能「彈性速選」適合的產品，提供更方便、快速、安心的網路投保流程。
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