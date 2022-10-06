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國慶連假出遊小人國六福村景點 短程遊客避塞車看這裡
雙十國慶3天連假將至，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及新竹縣六福村知名遊樂園景點，預估吸引大量遊客，龍潭警方及公路總局今天規畫交通管制疏導措施，北部或桃園短程遊客可走國3高原交流道及台3線前進，亦可行駛台31線當做出遊桃園、新竹往返替代道路。
桃園市龍潭、大溪及新竹縣交界的石門水庫、小人國、六福村知名遊樂園景點不少，國慶連假跨周六日及周一3天，北部短程出遊民眾預估大增，龍潭警分局表示，警方規畫國3高原交流道及台3線主要道路，編排警力交通疏導，遊客不必穿越龍潭市區及新竹縣關西市區，直接至小人國、六福村及石門水庫等遊樂、景點遊玩，為避免交通塞車影響遊興。
公路總局第一養工處表示，雙十連假預估北部地區自7日下午開始，快速道銜接國1、國3路段會第一波中短程南下車潮，10日下午將是北返車流高峰，連假期間預估北部景點短程出遊車多，北部及桃園短程民眾可行駛台31線，作為桃園、新竹出遊往返替代道路，並建議短程民眾多利用公共運輸，開車出遊考慮使用替代路線，避免塞車。
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