快訊

血洗墨西哥市政廳！包括市長等18人遭槍殺亡 外牆滿是彈孔

22歲等同百歲人瑞！世界最長壽狗狗傳噩耗 粉絲心碎湧IG哀悼

誰讓恐龍有羽毛？科學家能從小鳥做出「複製龍」嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成大最新研究這項藥物可降低糖尿病患者乾眼症機率

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大團隊發現糖尿病患者使用的新型口服降血糖藥物，可降低乾眼症的發生，左為成大醫學院臨藥科技所副教授賴嘉鎮副教授，右為成大醫院眼科醫師洪嘉鴻。圖／成大提供
成大團隊發現糖尿病患者使用的新型口服降血糖藥物，可降低乾眼症的發生，左為成大醫學院臨藥科技所副教授賴嘉鎮副教授，右為成大醫院眼科醫師洪嘉鴻。圖／成大提供

糖尿病患者不斷增加，長期血糖控制不佳，除了可能引發腎臟病、心肌梗塞等血管病變，約有1/5的患者也會出現乾眼症等眼睛不適症狀，成大醫院眼科部醫師洪嘉鴻與基隆長庚醫院藥劑科師邵時傑合作，發現糖尿病患者常用的降血糖藥物SGLT2i（鈉-葡萄糖共同輸送器-2型抑制劑）不僅可以控制血糖，還可能會降低糖尿病患發生乾眼症的機率。相關研究成果刊登在《美國醫學會雜誌•網絡公開期刊》（JAMA Net-work Open）上。

成大醫學院臨藥科技所副教授賴嘉鎮表示，兩年前當時就讀成大醫學院醫學系的蘇鈺宸醫師 （現任成大醫院眼科住院醫師），對於糖尿病藥物與眼睛健康間的關聯產生興趣，於是與洪嘉鴻、邵時傑等組成跨領域、跨院所的合作團隊，陸續針對第二型糖尿病人使用不同降血糖藥物，對不同眼睛疾病的影響進行分析。

邵時傑表示，SGLT2i（鈉-葡萄糖共同輸送器-2型抑制劑）已被許多臨床試驗證實，除了有控制血糖的效果之外，同時還能保護「腎臟」和「心臟」，是臨床常用的二線糖尿病藥物，但是此藥物對於眼睛的影響尚未被注意。透過長庚醫學研究資料庫的大數據分析，發現服用SGLT2i的病人與另一種常見的降血糖藥物GLP-1受體制效劑 （GLP-1 RA） 使用者相比，有比較低的乾眼症發生發生率。

進一步研究後發現，在「血糖控制」與「腎功能變化」上，SGLT2i 與GLP-1 RA間並無差異，代表SGLT2i 可能會透過其他機轉，來降低乾眼症發生風險。 未來團隊希望能透過前瞻性的臨床試驗，與動物實驗、細胞研究，進一步確定藥物的機轉。

洪嘉鴻表示，全球糖尿病病人逐漸增加，根據國際糖尿病聯盟預估，2045年全球糖尿病病人將超過6億人。台灣國家衛生院於2019年糖尿病年鑑指出，台灣糖尿病病人約有220萬，每年以15萬人的速度持續增加，只要病人血液中長期糖分過高，腎臟、心臟等重要器官如同泡在糖水中，可能會導致慢性腎臟病、心肌梗塞等血管病變，同時對於眼部健康也有重要的影響，病人除了會因為視網膜病變造成視力下降，也容易有神經病變、眼睛發炎、眼角膜受傷與乾眼症，對工作和生活都會造成無法忽視的影響，根據過去的研究指出，有1/5的糖尿病病人有乾眼症的狀況。

糖尿病 乾眼症 成大醫院

延伸閱讀

醫界研究 降血糖藥物SGLT2i減少乾眼症機率

每天1杯熱咖啡、3杯熱茶慘得糖尿病 醫揪問題：加黑糖取代砂糖沒有比較好

為什麼控制血糖很重要？專科醫詳解糖尿病是如何影響心臟健康

「台北女子圖鑑」又惹怒「成大」人！網驚爆原因出自她

相關新聞

台鐵今年電車線事故已10起 立委怒批嚴重傷害民眾信心

台鐵南迴鐵路台東端富南段昨傍晚發生不明原因電車線斷落事故，台鐵緊急以柴電機車牽引恢復通車，並派員連夜搶修中，並在今天清晨...

宜蘭縣豪雨特報 北北基花大雨 山區注意坍方落石

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、花...

宜蘭國慶連假訂房率達9成 估國5明午後湧車潮 恐塞到凌晨

國慶3天連假即將到來，宜蘭縣民宿8日、9日的訂房率已達9成，比返鄉團圓的中秋連假還要好，屆時將有大量出遊潮。宜蘭警方預估...

趕不上國慶連假 合歡山武嶺亭整修延至明年完工

武嶺亭是合歡山地標，但因觀景平台年久失修，今年4月封閉改建，原訂10月7日完工，未料施工後發現其擋土牆損壞嚴重，須進行結...

迎接111年國慶日 奧萬大雙十連假入園享半價優惠

為迎接國慶日，並鼓勵國人利用雙十連假上山踏青，林務局南投林區管理處轄管的「奧萬大國家森林遊樂區」自10月8至10日期間，...

國慶連假逛2022台灣設計展 高雄交通局推轉乘指南免塞車

國慶連假將至，連假期間高雄有「2022台灣設計展」、「2022高雄左營萬年季」等活動開跑，預期將出現返鄉、出遊車潮。高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。