資安攻擊癱瘓網路？ 時力：應強化評鑑

政府飽受30萬件資安攻擊，公共服務恐遭癱瘓？時代力量立委陳椒華6日表示，台灣透過公私合作方式強化資安，但仍缺乏透明的遴選與評鑑機制，恐導致資安防禦量能不足，讓政府公共服務停滯。時代力量彰化縣議員吳韋達表示，中央近期推動資安防禦，但部分地方政府有跟不上的狀況，呼籲中央政府應訂定相關指引。

逾30萬件資安攻擊案

根據資通中心的資料顯示，2021年台灣政府機關遭受到逾33萬筆「入侵類型」的資安攻擊，而光2022上半年度類似事件就超過11萬件，其中22%都是針對外交國防機關進行攻擊，顯見台灣政府受到的資安威脅相當嚴重。

對此，今年落成的數發部已整合過去散落於各機關的數位計劃，其中與資安業務直接相關的計劃有14項，預算總計為32億3千萬元。陳椒華認同表示，「資安防護」與「資訊基礎建設」攸關國家整體發展，也是數位發展部成立的最大功用，相關業務更包括數位韌性、資通安全業務與5G基礎建設等。

公私協力缺監督

然而，時代力量提出兩大擔憂，第一、「與第三方產業的合作與遴選作業」，陳椒華表示，政府機關會與第三方資安產業進行合作，採取顧問服務來強化政府能力不足的部分，並透過民間企業來培育資安人才。

她強調，這些公司協力的第三方產業合作共有14項計劃，預算高達19億元，且都是採取「捐助或補助的協力模式」，但此模式可能出現「政府出錢，無法課責」，目前合理透明的遴選與評鑑機制仍付之闕如，呼籲政府應建立相關制度，強化監督第三方產業的能力。

第二、「資安計劃整合後，如何有效發揮整體橫縱的效益」，吳韋達指出，政府部門在新的組織架構成立下，應該要讓地方政府能跟上，但如彰化縣政府已沒有新增局處的空間，地方資訊人才更是不足，直呼「地方政府已跟不上中央的速度」，呼籲中央政府應儘速訂定對地方政府的指引，並成立小組整合推動資安防禦。

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