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宜蘭國慶連假訂房率達9成 估國5明午後湧車潮 恐塞到凌晨

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭警方預估，國道5號明天下午起陸續湧現南下車流。本報資料照片
宜蘭警方預估，國道5號明天下午起陸續湧現南下車流。本報資料照片

國慶3天連假即將到來，宜蘭縣民宿8日、9日的訂房率已達9成，比返鄉團圓的中秋連假還要好，屆時將有大量出遊潮。宜蘭警方預估，國道5號明天下午起陸續湧現南下車流，蘇花路廊南向尖峰則是連假首日，警方將出動2250人次警民力，在各重要道路、熱門景點周邊交通疏導。

警方提醒用路人提早規畫行程，避開易壅塞時段；國5南下尖峰明天下午2點到凌晨12點、8日清晨5點到下午4點、9日早上6點到下午3點，北上則是9日早上11點到凌晨12點、10日早上9點到晚上8點；蘇花路廊南下尖峰是8日早上6點到中午12點，北上為9日下午5點到晚上7點、10日下午3點到晚上7點。

國道5號封閉石碇、坪林南向入口匝道，時間為8日凌晨至中午12點、9日早上5點至中午12點；蘇澳至頭城北向入口，9日、10日下午2點到晚上9點實施高乘載管制，匝道儀控管制將視交通狀況啟動。

蘇花路廊方面，8日早上5點到下午5點、9日早上7點到下午1點、10日中午12點到下午6點，雙向禁止21公噸以上大貨車通行，同步開放大客車行駛蘇花改路肩。

宜蘭警方3天連假將動員2250人次警民力，著重在國道5號、蘇花改、重要道路，以及熱門景點周邊等交通疏導、路況巡查，也會編排交通快打警力，即時應處突發狀況。

警方表示，這次連假受東北季風影響，宜蘭地區氣溫偏涼且有局部大雨，呼籲民眾上路前做好車況檢查，收聽警廣以掌握最新路況。

國慶3天連假，宜蘭警方將出動2250人次警民力，在蘇花路廊等重要道路交通疏導。圖／警方提供
國慶3天連假，宜蘭警方將出動2250人次警民力，在蘇花路廊等重要道路交通疏導。圖／警方提供
宜蘭警方3天連假將在縣內熱門景點周邊交通疏導。圖／警方提供
宜蘭警方3天連假將在縣內熱門景點周邊交通疏導。圖／警方提供

連假 宜蘭 國道

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