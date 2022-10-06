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小三通復航？ 王國材：觀光立場來看 所有都應該要開放

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
國門將在10月13日開放，但金馬小三通未同步開放。圖為昔日金馬小三通情形。本報資料照片
國門將在10月13日開放，但金馬小三通未同步開放。圖為昔日金馬小三通情形。本報資料照片

國境即將在10月13日正式開放，不過小三通並未同步恢復通航，金馬澎3縣長共同呼籲中央，不應有差別待遇。立委洪孟楷今上午在立法院交通委員會質詢時表示，當初交通部長王國材在和金門觀光業者座談時提到，「當國境開放，小三通就應該要開放」，不過如今國境即將解封，小三通卻沒有開，是不是承諾跳票。

據了解，王國材今年7月與金門觀光業者座談時表示，他個人覺得，「如果國境開放，小三通就應該要開放」；如果變成「0+7」的時候，就變成國境開放的時候，他覺得，不管是小三通或國境，就是這樣走了。

洪孟楷表示，當初部長明明是這樣子承諾，如今卻跳票，是不是政治凌駕專業。

對此，王國材表示，小三通的專業在陸委會和國安會，目前他們都還在討論中。國境開放，從觀光立場來看，所有都應該要開放。

小三通 王國材 洪孟楷

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