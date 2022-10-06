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台灣設計展高雄登場 台鐵推110元特色便當

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今年度台灣設計展於高雄市正式開展，台鐵局與台灣設計研究院攜手推出「時光隱味」台鐵特色便當。圖／台鐵提供
今年度台灣設計展於高雄市正式開展，台鐵局與台灣設計研究院攜手推出「時光隱味」台鐵特色便當。圖／台鐵提供

台灣設計展在高雄市開展，台鐵局與台灣設計研究院合作，由台鐵局高雄鐵路餐廳的老師傅，以獨門拿手菜「三杯雞佐杏鮑菇」，成為台灣設計展聯名「時光隱味」台鐵特色便當的主角，搭配海味「炸鯖魚」為雙拼主菜。10月7日起至10月23日，在台鐵高雄站東六門台鐵便當店與高鐵左營站台鐵便當店，每日限量供應，售價110元。

台鐵說，時光隱味特色便當的設計，就是向嘉南平原遼闊的田野與高雄港都城市致敬，每道菜色從大海到陸地，都帶有鄉野的甘甜及吃得到南部的海派與好客特質，亦呼應本屆設計展活動主視覺設計所展現「高雄熱情海派的城市特質」。

便當主菜，台鐵說，以老師傅私房拿手風味菜「三杯雞佐杏鮑菇」，特選國產雞胸肉搭配口感細膩脆嫩的杏鮑菇一起烹煮，在高雄偏炎熱的環境，三杯口味可以刺激味蕾，一口又接一口，吃完有滿足感。

高雄餐廳營養師陳佳雯設計，採用台鐵經典滷得入味的滷蛋作為副菜之一，青菜方面搭配高雄在地產製的毛豆仁，將玉米筍與其拌煮，口感清爽精緻，再配上高麗菜清脆的口感，並選用高雄美濃在地生產的水蓮，便當特別巧思將在地特色的食材融入，兼顧營養攝取。

台鐵說，「時光隱味」台鐵特色便當10月7日起至10月23日，在台鐵高雄站東六門台鐵便當店與高鐵左營站台鐵便當店，每日每店各限量50份，午餐限定，售完為止。高雄站東六門台鐵便當店自上午11點整開賣；高鐵左營站台鐵便當店自上午11點20分開賣。

台鐵 便當

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