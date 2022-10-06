影／台中眷村文化節8日登場 製作皮影戲、體驗藍染手作

「2022台中眷村文化節」將在10月8日至10月16日舉辦，串連清水眷村文化園區，台中市眷村文物館及歷史建築林懋陽故居（一德洋樓）展開，今天的宣傳記者會強調，今年以「安居樂業」為活動主題，規畫展覽、表演、藝術、市集、手作以及地方社團的各項活動，呈現眷村在工作與生活中安居樂業的時代精神，橫跨二個周末的活動精采生動。

台中市文化局副局長施純福表示，今年活動豐富多元，民眾可透過展覽認識清泉崗機場故事、揭開鰲峰山軍營的神秘面紗、欣賞充滿童趣的眷念美港童畫展，也可參與手作活動，包括製作皮影戲、紙飛機與竹蜻蜓，認識清水眷村植物誌後打樹成布創作屬於自己的筆袋、零錢包等，並絹印鰲峰山軍營圖騰，體驗充滿眷村意象的型糊藍染與棉布藍晒手作。

文化局指出，10月8日周六開幕日邀請「魔梯形體劇場」演出「大頭仔去𨑨迌」情境劇，三位大頭仔魔幻巧妙的出現清水眷村巷弄中和民眾不期而遇，傳達藝術與人、環境和諧共處的畫面；10月9日由「台北曲藝團」演出眷村生活裡備受喜愛的對口相聲及竹板快書；15日與16日下午有吉他彈唱及特技雜耍與魔術表演。

施純福表示，今年活動很豐富，同步串聯台中市眷村文物館與歷史建築林懋陽故居（一德洋樓），推出一系列精彩活動，前身為北屯新村的台中市眷村文物館將於活動期間舉辦「台式復古文創市集」，包括新生社系列活動、主題市集、年度特展柑冰實驗室及軍醫文物展等，新生社活動將台灣早期空軍俱樂部、大舞廳、餐酒館等場景搬進眷村。

一德洋樓10月15、16、22日辦理「我的大兵日記：雙眷村後勤小旅行」，帶領民眾從曾經是眷村的一德洋樓出發，到台中市眷村文物館，認識北屯新村的空軍名人故事及體驗手作課程，接著回到一德洋樓品嚐米其林級的台菜料理，並走訪已具有歷史建築身分的林懋陽先生豪華莊園。