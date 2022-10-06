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醫界研究 降血糖藥物SGLT2i減少乾眼症機率

中央社／ 台南6日電

成大醫院和基隆長庚醫院團隊研究發現，糖尿病人常用的降血糖藥物SGLT2i，不僅可控制血糖，還可能降低糖尿病患發生乾眼症的機率；相關研究成果刊登在美國醫學會雜誌。

國立成功大學今天發布新聞稿指出，成功大學醫學院附設醫院眼科部醫師洪嘉鴻和基隆長庚紀念醫院藥劑科藥師邵時傑，共同研究分析第二型糖尿病人（非胰島素依賴型糖尿病）使用不同降血糖藥物而產生的乾眼症。

研究發現，糖尿病人常用的降血糖藥物SGLT2i（鈉-葡萄糖共同輸送器-2型抑制劑），不僅可控制血糖，還可能降低糖尿病患發生乾眼症的機率；相關研究成果刊登在美國醫學會雜誌-網絡公開期刊（JAMANetwork Open）。

洪嘉鴻表示，全球糖尿病人逐漸增加，國際糖尿病聯盟預估，2045年全球糖尿病人將逾6億人。台灣國家衛生院2019年糖尿病年鑑指出，台灣糖尿病人約有220萬人，每年以15萬人速度持續增加。

洪嘉鴻指出，只要病人血液中長期糖分過高，腎臟、心臟等重要器官如同泡在糖水中，可能導致慢性腎臟病、心肌梗塞等血管病變；糖尿病對眼部健康也有重要影響，病人除會因視網膜病變造成視力下降，也容易有神經病變、眼睛發炎、眼角膜受傷與乾眼症；過去研究發現，五分之一糖尿病人有乾眼症狀況。

邵時傑表示，SGLT2i已被許多臨床試驗證實，除有效控制血糖外，還能保護腎臟和心臟，是臨床常用的二線糖尿病藥物，但此藥物對眼睛影響尚未被注意。透過長庚醫學研究資料庫的大數據分析，SGLT2i和另一種常見降血糖藥物GLP-1受體制效劑（GLP-1 RA）相比，有比較低的乾眼症發生率。

在「血糖控制」與「腎功能變化」上，SGLT2i與GLP-1 RA間並無差異，代表SGLT2i可能透過其他機轉，以降低乾眼症發生風險。

糖尿病 乾眼症 長庚

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