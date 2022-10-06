萬里蟹產季 雙十國慶3天連假 龜吼漁港採單行通行管制

入秋進入新北市萬里蟹產季，雙十國慶3天連假，龜吼漁港遊客增加，前往龜吼漁夫市集餐廳採單行通行管制，另國道5號石碇、坪林南向入口於10月8日零時至中午12時、10月9日上午5時中午至12時進行匝道封閉措施，用路人可多加利用台9線北宜公路作為國道5號替代道路。

新北市政府為促銷萬里蟹與富邦悍將Fubon Angels合作拍攝萬里蟹行銷影片，行銷地點包括龜吼漁夫市集、野柳漁港假日活蟹市集、富基魚市及淡水漁人碼頭，市府推出「萬里蟹之友」活動，民眾在萬里蟹合作餐廳用餐尋找桌上QR碼，掃碼完成指定內容可抽萬里蟹餐廳千元抵用券10份、千元住宿券4張、700元熟蟹福袋10份；產季期間至10月31日止到漁港合作餐廳，跟萬里蟹裝置物合照上傳到新北漁樂快爆也可抽獎。

新北交大指出，雙十連假龜吼漁港遊客增加，道路均採單行通行管制，請用路人配合現場交管人員指揮並減速慢行，另周邊停車場除原有龜吼停車場及野柳地質公園停車場可容納大型車71輛、小型車395 輛外，今年新增海角街翡翠灣停車場，可容納小型車約141輛，可多加利用。因台2線基隆大武崙地區到新北市萬里段、金山段車流增加，民眾出遊可先預先查詢交通資訊，或搭乘大眾運輸工具前往。

交大表示，連假期間依高速公路局交通量預測資料，國道南向交通需求將達平日1.4倍以上，壅塞情形可能要至每天晚上11時才逐步紓解，建議前往中、南部地區民眾，可利用台61線西濱快速公路作為國道1號及國道3號替代道路，警方預估南向返鄉及出遊車流將增加，7日下午起實施加強交通疏導勤務規畫。