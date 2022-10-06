東北季風報到 宜蘭縣豪雨特報 北北基3縣市大雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區及基隆北海岸有局部大雨，注意坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨：宜蘭縣。

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區。

氣象局說，今、明兩天東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；東北部、東部及大台北地區有雨，並有局部較大雨勢，桃園、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

氣象局說，今天東北部地區、基隆北海岸及台北市山區有局部大雨，東北部山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，明天東北部、東部地區有局部大雨或豪雨、大台北山區亦有局部大雨；今、明兩天嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。