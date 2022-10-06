快訊

台積電早盤上漲6元 台股一度揚升近百點逼近13900點

「來幹電視台」！俄國最後一家獨立電視的新聞死鬥

台股今開盤上漲64點 台積電上漲5.5元

東北季風報到 宜蘭縣豪雨特報 北北基3縣市大雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
東北季風影響及對流發展旺盛、易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
東北季風影響及對流發展旺盛、易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區及基隆北海岸有局部大雨，注意坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨：宜蘭縣。

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區。

氣象局說，今、明兩天東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；東北部、東部及大台北地區有雨，並有局部較大雨勢，桃園、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

氣象局說，今天東北部地區、基隆北海岸及台北市山區有局部大雨，東北部山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，明天東北部、東部地區有局部大雨或豪雨、大台北山區亦有局部大雨；今、明兩天嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

豪雨 馬祖

延伸閱讀

今起慎防異常降水 吳德榮：國慶日乾冷空氣南下

寒潮擊退華南高溫 四川盆地至淮河流域多降雨

東北季風影響先濕後乾 東北部6日防豪、大雨

桃北北基平台議題發酵 張善政競辦：打造國際超級城市

相關新聞

基隆捷運何時動工？ 王國材：明年第4季

基隆捷運何時動工備受矚目，交通部長王國材今上午在立法院受訪時表示，目前環境影響報告書已經送進環保署，綜合規畫書也已經做好...

台鐵玉里=富里仍中斷 王國材：明年1月18日慢速通車

0918台東地震重創花東鐵路，至今玉里至富里段就還在搶修中，台鐵為此擬定兩階段修復計畫，其中第一階段拚在春節前完成，好讓...

今起慎防異常降水 吳德榮：國慶日乾冷空氣南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六東北季風影響，北台灣稍涼，其他地區...

北北基宜大雨特報 宜蘭、花蓮慎防豪大雨 國慶日轉冷

中央氣象局發布基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣4縣市大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、東北部地區及台北市山區有局部大雨...

國慶連假趴趴走 頑皮世界辦動物大遊行門票最低5折起

國慶連假將至，台南學甲頑皮世界野生動物園，繼去年推出動物遊行大受歡迎，今年再度安排更精彩動物踩街遊行，還推出門票最低5折...

東北季風報到 宜蘭縣豪雨特報 北北基3縣市大雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。