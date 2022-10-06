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台鐵今年電車線事故已10起 立委怒批嚴重傷害民眾信心

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵南迴鐵路台東端富南段昨晚發生不明原因電車線斷落事故，台鐵緊急以柴電機車牽引恢復通車，並派員連夜搶修中。記者尤聰光／翻攝
台鐵南迴鐵路台東端富南段昨晚發生不明原因電車線斷落事故，台鐵緊急以柴電機車牽引恢復通車，並派員連夜搶修中。記者尤聰光／翻攝

台鐵南迴鐵路台東端富南段昨傍晚發生不明原因電車線斷落事故，台鐵緊急以柴電機車牽引恢復通車，並派員連夜搶修中，並在今天清晨恢復正常電力通車。不過立委林俊憲質疑，南迴電氣化才通車兩年，就有電車線斷落事故，台鐵到底是在幹什麼，明明這應該是重要行車安全項目，但台鐵電車線斷落事件頻頻，已嚴重傷害台鐵形象，也傷害民眾信心。

林俊憲表示，根據台鐵統計，今年截至7月底，已發生10起電車線相關事故，平均每個月至少有一件電車線斷落事故，最常見的理由就是電線老舊，但問題是南迴電氣化才剛完成2年，全新設備也會掉下來嗎？

林俊憲也說，過去每次電車線異常事故，檢討的理由結論永遠有一個，那就是建議台鐵要裝設智慧偵測系統，立法院也在2019年給了3億3600萬元預算，讓台鐵購買電車線高速檢查車，試問交車了嗎？

對此，台鐵局長杜微說，目前還沒有交車，主要是因為疫情延後，預計明年中才會交車。

不過林俊憲說，2019年就編列預算了，交車交了兩年多，車子還沒有拿到手，電車線掉落事件頻頻頻，這是台鐵行車安全的管制項目，既然沒有交車，又沒有解決問題，台鐵怎麼可以解除列管。

杜微則說，原本的規畫是要讓高速檢查車在路線、電車線上並用，但發現速度上有問題，所以拆兩個，軌道歸軌道，電車線的部分要到明年才交車，這部分會再來改善。

交通部長王國材說，台鐵不要說發生事故再來搶救，「這部分我們會再來研議」。

台鐵 林俊憲

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