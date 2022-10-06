機車考照報名比搶火車票還難 危險感知測驗0分卻也能報

根據交通部道安會最新統計，今年截至7月底，發生20萬餘件交通事故，造成1735死亡、27萬餘人受傷，相較於去年同期事故件數、死傷人數都增加，月月宣導未見效益，其中機車死亡人數高達一124人。立委林俊憲今在立法院交通委員會質詢時質疑，交通事故件數逐年攀升，交通部交通安全努力完全看不到成績。

林俊憲更說，大家都知道要騎機車要考駕照，但問題是考照報名非常困難，根本就報不到，台南監理站10月的機車考照名額全額滿，搶駕照報名和搶火車票一樣困難。

林俊憲表示，尤其機車駕照報考網站非常愚蠢，現在報名前都要做危險感知測驗，但自己也試過，根本就不知道在幹嘛，就是模擬機車在路上，但問題是受測站0分，居然還是可以報名，「我車子都撞翻了」，還是可以報名，所以這個根本就沒有功能，反倒是會阻礙民眾完成報名。

林俊憲表示，且網站設計真的非常愚蠢，當民眾受測完畢，要實際報名時，發現台南監理站沒有名額，卻還得重新跳出來，整個再來一次，完全不知道還有哪些監理站有名額，更不知道民間哪裡有開放報名，這些資訊完全都查不到。考駕照和搶火車票一樣困難，都要連續按、拚命找。

對此，交通部長王國材說，這部分監理站確實應該要改善；公路總局長陳文瑞則說，考照前的危險認知測驗是希望讓民眾增加一些安全觀念，至於網站功能的部分，會立即改善。