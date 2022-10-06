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「警界儒將」蔡俊章水墨畫精品展 新北藝文中心8日開幕

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
有「警界儒將」之稱，已退休的的蔡俊章博士喜愛繪畫，10月8日在新北市藝文中心舉辦水墨畫精品展開幕儀式，展期至23日。圖／蔡俊章提供
有「警界儒將」之稱，已退休的的蔡俊章博士喜愛繪畫，10月8日在新北市藝文中心舉辦水墨畫精品展開幕儀式，展期至23日。圖／蔡俊章提供

有「警界儒將」之稱，已退休的的蔡俊章博士喜愛繪畫，今年10月8日在新北市藝文中心舉辦水墨畫精品展開幕儀式，歡迎藝術愛好者共襄盛舉。

人稱「警界儒將」的前警政署副署長蔡俊章，1950 年出生於台灣雲林縣，習墨多年，2015年卸下43年警務工作，退休迄今仍精研畫技，潛心畫作，10月5日起在新北市板橋區莊敬路新北市藝文中心第三展覽室，舉辦｢警界儒將──蔡俊章博士水墨畫精品展｣，展出平溪天燈、十分瀑布、淡水紅毛城、野柳女王頭、九份老街、石碇千島湖八卦茶園等新北市特色景點創作。

10月8日10時舉辦開幕式，蔡俊章以其虎畫製作虎年口罩，當日現場贈送給與會來賓，邀請雲林大埤薩克斯風樂團演出、退休警官歌手曹瑞鳳展露歌喉，歡迎藝術愛好者前來參觀與指教，共赴藝術饗宴，展期至10月23日。

有「警界儒將」之稱，已退休的的蔡俊章博士喜愛繪畫，10月8日在新北市藝文中心舉辦水墨畫精品展開幕儀式，展期至23日。圖／蔡俊章提供
有「警界儒將」之稱，已退休的的蔡俊章博士喜愛繪畫，10月8日在新北市藝文中心舉辦水墨畫精品展開幕儀式，展期至23日。圖／蔡俊章提供
有「警界儒將」之稱，已退休的的蔡俊章博士喜愛繪畫，10月8日在新北市藝文中心舉辦水墨畫精品展開幕儀式，展期至23日。圖／蔡俊章提供
有「警界儒將」之稱，已退休的的蔡俊章博士喜愛繪畫，10月8日在新北市藝文中心舉辦水墨畫精品展開幕儀式，展期至23日。圖／蔡俊章提供

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