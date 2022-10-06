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基隆捷運何時動工？ 王國材：明年第4季

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據交通部鐵道局規畫，基隆捷運中途設13站，興建總經費為425億元，中央負擔七成七。預估每小時運量可從5000人提高到1.5萬人。圖／聯合報提供
根據交通部鐵道局規畫，基隆捷運中途設13站，興建總經費為425億元，中央負擔七成七。預估每小時運量可從5000人提高到1.5萬人。圖／聯合報提供

基隆捷運何時動工備受矚目，交通部長王國材今上午在立法院受訪時表示，目前環境影響報告書已經送進環保署，綜合規畫書也已經做好了，目前就是確定誰來施工，誰來營運，等一確定就會送政院，同步也在進行規畫設計，明年第四季動工。

根據交通部鐵道局規畫，基隆捷運中途設13站，興建總經費為425億元，中央負擔七成七。預估每小時運量可從5000人提高到1.5萬人。

基隆捷運計畫現階段先以八堵站為端點，將與基隆市政府合作整體開發為基隆新門戶。路線自南港站至八堵站，可在南港站轉搭高鐵及台鐵，銜接環島軌道路網，也可在南港展覽館站轉搭文湖線及板南線，銜接大台北捷運路網。

而捷運八堵站月台緊鄰台鐵八堵站，旅客可經由地下連通道轉乘台鐵，便利兩系統無縫轉乘，並設置跨站天橋，便利前後站旅客進出捷運及台鐵站。

基隆捷運 台鐵 交通部長

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