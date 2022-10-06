台鐵玉里=富里仍中斷 王國材：明年1月18日慢速通車

0918台東地震重創花東鐵路，至今玉里至富里段就還在搶修中，台鐵為此擬定兩階段修復計畫，其中第一階段拚在春節前完成，好讓台鐵列車可在春節順利運行。

交通部今赴立法院針對918震災災損情況進行專案報告，其中台鐵新秀姑巒溪橋至樂樂溪橋段，將分兩階段通車。

第一階段朝明年春節前，也就是明年1月18日慢速通車為目標，第二階段則再依照鐵路橋梁耐震設計規範進行安全評估及補強，預估修復經費約2.6億元。

交通部長王國材表示，目前花東鐵路就剩下18.8公里還未修復，本來工期預估要六個月，經過討論後，明年1月18日就可以通車。

王國材說，之所以工期可以提前，是因為同時有五組人馬在縮短時程，所以希望明年春節前就可以通車。

為了協助台東交通疏運，目前台北至台東航線每日平均約7班，民航局已在第一時間協調華信、立榮航空公司增開航班或放大機型，10月每周將增班或放大機型6班，並針對設籍台東縣居民提供優惠票價，即日起至11月25日，台東縣居民搭乘台北至台東航線可打9折優惠。

王國材表示， 現在花東除了玉里富里的接駁車，以無縫接軌為主外，台北至台東的航班也增開班次、放大機型，也期待國慶，或是還在中斷時間裡面，盡力讓我們台東花蓮民眾不要感到這麼不方便。