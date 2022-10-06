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國慶連假趴趴走 頑皮世界辦動物大遊行門票最低5折起

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
頑皮世界野生動物園國慶連假安排動物踩街等系列活動，門票最低5折起。圖／業者提供
頑皮世界野生動物園國慶連假安排動物踩街等系列活動，門票最低5折起。圖／業者提供

國慶連假將至，台南學甲頑皮世界野生動物園，繼去年推出動物遊行大受歡迎，今年再度安排更精彩動物踩街遊行，還推出門票最低5折超值優惠，更有機會獲得限量環保瓶。

頑皮世界野生動物園表示，今年再推出動物遊行同時加碼，祭出「好事成雙、雙十同行」系列活動，於9、10日一連兩天，除邀請各地藝術節常客「Mr.YES小丑劇團」，與頑皮世界吉祥物藪貓「卡邦」、水豚「豚寶」一同踩街，還要號召民眾一起變裝，化身為最萌的動物大使。

為讓遊客也能參與，園方並與台南在地「三莉特效化妝」合作，現場為遊客彩繪各種動物臉部妝容，凡變裝報名並全程參與遊行的前80名動物大使們，還可獲得限量「頑遊自在紀念環保瓶」。

園方也將招待最有創意的5名網友與其中1名朋友，連假期間免費入園。

業者表示，凡現場購買入園門票，5折起再贈消費券；全票優惠價480元贈100元消費券；學童票優惠價380元贈80元消費券；幼童票優惠價280元則贈50元消費券。

更多活動詳細資訊可上頑皮世界官方網站或FB粉絲專頁查詢。

FB粉絲專頁：www.facebook.com/WanpiWorldZoo

官網：www.wanpiworldzoo.com.tw

頑皮世界野生動物園國慶連假安排動物踩街等系列活動，門票最低5折起。圖 ／業者提供
頑皮世界野生動物園國慶連假安排動物踩街等系列活動，門票最低5折起。圖 ／業者提供
國慶連假將至， 頑皮世界野生將辦動物大遊行等系列活動，門票最低5折起。圖／業者提供
國慶連假將至， 頑皮世界野生將辦動物大遊行等系列活動，門票最低5折起。圖／業者提供

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