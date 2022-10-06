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今起慎防異常降水 吳德榮：國慶日乾冷空氣南下

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今起慎防異常降水 吳德榮：國慶日乾冷空氣南下

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天至周六東半部及大台北東側有局部雨；當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨的機率。本報資料照片
今天至周六東半部及大台北東側有局部雨；當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六東北季風影響，北台灣稍涼，其他地區日夜溫差大。今天北部22至27度，中部22至33度，南部23至34度，東部21至33度。

他說，今天至周六東半部及大台北東側有局部雨；當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有降雨的機率。北部山區、東北部及東部地區，因水氣堆積，應注意東北季風異常降水，並隨時注意氣象局的特報。

吳德榮表示，周日東北季風減弱，氣溫略升，天氣稍緩和，西晴東有雨；周日晚至10日下周一國慶日清晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部雨。

他說，下周一國慶日白天起乾冷空氣南下；各地天氣好轉，氣溫漸降、北台灣愈晚愈涼。下周二乾空氣籠罩，各地晴時多雲，北舒適南微熱，各地早晚偏涼微冷，平地最低氣溫約降至16度左右。下周三北海岸、東北部水氣漸增，有局部短暫雨的機率，其他各地晴時多雲。

東北季風 吳德榮 國慶

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