聽新聞
test
0:00 / 0:00

「天下第一草書」自敍帖故宮登場 曾被這位奸臣收藏

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮國寶展首檔推出譽為「天下第一草書」的唐代懷素〈自敘帖〉。記者蘇健忠／攝影
故宮國寶展首檔推出譽為「天下第一草書」的唐代懷素〈自敘帖〉。記者蘇健忠／攝影

國慶賞國寶故宮重磅國寶展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」昨登場，一三三件展品中，國寶級文物共十七件，有七件屬限展書畫分兩批登場。第一波亮相的包括被譽為「天下第一草書」的唐代懷素「自敘帖」、典型唐代青綠山水風格「唐人明皇幸蜀圖」、元代趙孟頫「鵲華秋色圖」等。

展覽聚焦於晚明文化人王世貞精彩的一生與他的志業。王世貞是明代重要的史家與文學家王世貞，他熱愛藝文活動，幾乎涉及當時所有的文化領域，其著作觀察並記錄下16世紀的大明繁華。他的人生充滿戲劇性，貫穿清明上河圖、本草綱目、金瓶梅等中國文化史上重要的關鍵字。

根據明清筆記小說，明代攬權貪賄的奸臣嚴嵩，欲強奪王家所藏「清明上河圖」。王世貞父親王忬迫於無奈，請畫師黃彪摹造仿本。卻遭湯姓裝裱匠揭露，埋下嚴嵩、嚴世蕃父子藉故陷害王忬致死的禍根。首檔展出宋代張擇端「清明易簡圖」，畫幅可見王世貞、嚴世蕃的假印，是晚明作偽者有意附會流傳故事，藉此抬高畫價與可信度。

父親過世後，家道中落的王世貞離開官場返鄉、成為藝壇意見領袖；最後更以文字復仇，藉奇書「金瓶梅」和史學著述將嚴嵩打為荒淫無道的奸相。膾炙人口的奇書「金瓶梅」，推測是王世貞的復仇之作，書中多處影射嚴嵩之子嚴世蕃的奢華淫蕩，且「西門」慶這個名字，恰與嚴世蕃「東樓」齋號相互呼應。此次借自國家圖書館藏「嘉靖以來內閣首輔傳」，既是王世貞重要的史學著述，也是明史的基礎，成為後世論斷嚴嵩父子功過形象的重要來源。

王世貞22歲便考上進士，但卻在34歲時遭遇巨變。父親王忬慘遭陷害後，他淡出政治圈，之後多數時間留在家鄉，從事著述、遊歷、交友、賞鑑等活動。他擁有不少收藏，對造園、書畫、古籍、陶瓷、緙繡到珍玩等，都有深入涉獵。他以文藝全才縱橫藝壇，成為文化品味認證的權威。《本草綱目》便是獲得王世貞的「名人推薦序」才得以順利出版，充分反映王世貞身為藝壇意見領袖的知名度與影響力。

主導文壇二十年的王世貞，特別推崇晉唐法書、宋畫、宋瓷，並主張以圖證史。他提出「畫史五變」的概念，清楚點出風格的時代變化。對於當代的藝術、工藝創作，王世貞也多有評論。他於書法特別推舉「吳中三家」、辨析緙絲作偽現象、批評當時明官窯盛行的狀況，都顯示出他具有敏銳的眼光與不趨流俗的見解。

跟王世貞是死敵的嚴嵩，在中國書畫史上也扮演關鍵角色。他位居高職時四處搜括名畫，書法收藏尤其驚人，「自敘帖」便曾是嚴嵩的珍藏。此外還有懷素的「小草千字文」、宋徽宗「詩帖」也都曾是嚴嵩的收藏，也都在此展中現身。故宮文獻書畫處科長何炎泉表示，嚴嵩四處尋求「清明上河圖」，最後也成功收藏到「清明上河圖」真跡。嚴家抄家後這些珍貴文物沒入官府、朝廷，輾轉成為清宮收藏。

故宮國寶展「寫盡繁華：晚明文化人王世貞與他的志業」開幕，展覽聚焦於晚明文化人王世貞精彩的一生與他的志業，其中竟因假〈清明上河圖〉與嚴嵩、嚴世蕃父子牽扯出一段「因畫致禍」的傳奇糾葛。而膾炙人口的奇書《金瓶梅》（圖），推測是王世貞的復仇之作，書中多處影射嚴嵩之子嚴世蕃的奢華淫蕩。記者蘇健忠／攝影
故宮國寶展「寫盡繁華：晚明文化人王世貞與他的志業」開幕，展覽聚焦於晚明文化人王世貞精彩的一生與他的志業，其中竟因假〈清明上河圖〉與嚴嵩、嚴世蕃父子牽扯出一段「因畫致禍」的傳奇糾葛。而膾炙人口的奇書《金瓶梅》（圖），推測是王世貞的復仇之作，書中多處影射嚴嵩之子嚴世蕃的奢華淫蕩。記者蘇健忠／攝影
故宮重磅國寶展「寫盡繁華─晚明文化人王世貞與他的志業」昨登場，其中有十七件國寶級文物，七件屬限展書畫，分兩批登場，首波亮相包括被譽為「天下第一草書」的唐代懷素「自敘帖」（圖）等。記者蘇健忠／攝影
故宮重磅國寶展「寫盡繁華─晚明文化人王世貞與他的志業」昨登場，其中有十七件國寶級文物，七件屬限展書畫，分兩批登場，首波亮相包括被譽為「天下第一草書」的唐代懷素「自敘帖」（圖）等。記者蘇健忠／攝影
故宮國寶展「寫盡繁華：晚明文化人王世貞與他的志業」開幕，展覽聚焦於晚明文化人王世貞精彩的一生與他的志業，其中竟因假〈清明上河圖〉（圖）與嚴嵩、嚴世蕃父子牽扯出一段「因畫致禍」的傳奇糾葛。記者蘇健忠／攝影
故宮國寶展「寫盡繁華：晚明文化人王世貞與他的志業」開幕，展覽聚焦於晚明文化人王世貞精彩的一生與他的志業，其中竟因假〈清明上河圖〉（圖）與嚴嵩、嚴世蕃父子牽扯出一段「因畫致禍」的傳奇糾葛。記者蘇健忠／攝影

國寶 故宮 文物

延伸閱讀

故宮特展唐代懷素自敘帖 42天後展王羲之快雪時晴帖

日勝生旗下泰誠發展營造 得標故宮4.9億新建工程

地方創生結合故宮文創在嘉扎根 最接地氣院長創外溢效應

日本2國寶首次海外展出 故宮「閑情四事」現宋人儀式感

相關新聞

照亮罕病／罕病藥設限太多 家長憂孩子等不及

「讓我的孩子和其他病友有活下去的機會。」龐貝氏症患者洪聲平的媽媽，一提到未來龐貝氏症二代藥物恐更動給付條件，孩子可能無法...

高向鵬跌倒昏迷1年後過世 名醫：跌倒後需注意兩大症狀

資深台語歌手高向鵬一年前過馬路不慎跌倒，長期陷入昏迷，今天驚傳過世消息，享壽67歲。對於，跌到後陷入昏迷，新北市立土城醫...

罕藥使用備受限制 罕病家庭淚求政府「給活下去機會」

「讓我的孩子和其他病友有活下去的機會」罹患罕見疾病龐貝氏症患者洪聲平的媽媽，一提到未來龐貝氏症二代藥物恐限縮條件，孩子恐...

台東南迴鐵路今傍晚發生電車線斷落 台鐵目前搶修中

台鐵南迴線大武至瀧溪站間，傍晚4點33分發生電車線斷落事故，造成343次自強號列車無法通行，台鐵緊急派員搶修，於晚間6點...

癌友四成死因不是因為癌症 多數因心血管疾病喪命

66歲的肺癌患者，長期接受癌症免疫治療，癌症受到控制後，卻出現嚴重的心肌炎，引發心臟衰竭一度危及生命。根據國外研究顯示，...

「天下第一草書」自敍帖故宮登場 曾被這位奸臣收藏

國慶賞國寶！故宮重磅國寶展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」昨登場，一三三件展品中，國寶級文物共十七件，有七件屬限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。