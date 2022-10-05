南迴鐵路斷線事故台鐵連夜搶修 最快明清晨恢復通車

台鐵南迴鐵路台東端富南段今傍晚發生不明原因電車線斷落事故，台鐵緊急以柴電機車牽引恢復通車，並派員連夜搶修中，最快明天清晨恢復正常電力通車。

台東站長鄭成忠表示，最後一班高雄開往台東的普悠瑪號進站台東後，電力維修工班將全面搶修斷線，並進行測試沒問題，再行通電，預計明天清晨搶修完成。

台鐵南迴鐵路台東端大武到瀧溪站間的富南段，今天傍晚4點33分不明原因電車線斷落，約200公尺無法供電，343次自強號列車無法通行，緊急以7801次單機救援，晚上6點50分路線開通，暫時以柴電機車牽引恢復通車。

截至今晚9點止，事故影響計17列次、旅客1581人。另最後一班普悠瑪有4名前往花蓮旅客，因事故誤點無法轉搭接駁車，台鐵安排計程車直接載送花蓮。