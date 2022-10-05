「等路下午茶」活動 特教生服務超用心

專為不同身心障礙別孩子舉辦的「等路下午茶」公益活動，5日下午在台北市舉行，最引人矚目的是，松山工農特教班同學們的認真表演和貼心上菜服務，他們努力的模樣讓現場近百位來賓感動不已。

透過松山工農特教班組長洪瑋鍾組長的影片說明，讓大家了解這些同學們在學習過程的不容易，從無法端盤子到可以獨立上菜、端茶送咖啡，井然有序地服務現場來賓，這中間來來回回的練習，經歷了無數次的失敗，但為了培養未來服務大眾的能力，他們並未因此放棄，反而更努力去做到並做好。

在影片中，還有參加過「等路下午茶」的學長姐分享心得。他們參加過「等路下午茶」的活動，因此更有信心服務好客人，也更有經驗為學弟妹們加油打氣。

另一個受矚目的焦點是，由國際火炬跑東亞區總監高壽孫總監說明「希望之火」的意義，以及特奧小英雄代表黃涵暐拿著神聖的聖火繞場一周，他們共同傳遞著「勇敢嘗試、爭取勝利」的特奥精神，之後在高喊「勇敢嘗試、爭取勝利」、點燃「希望之火」儀式的同時，更讓現場來賓感到無比的振奮。

這場公益活動由聯合報系文化基金會、台灣厚道社會服務聯合會與中華海洋生技股份有限公司聯合主辦，希望透過「等路下午茶」的活動，讓大家多了解身心障礙的孩子，從接觸、認識開始，藉此化解歧視、化解霸凌、共同營造一個更為接納、包容的社會，也未各種障別的孩子創造未來可能的永續工作機會。