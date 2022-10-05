快訊

低利率時代結束了？克魯曼搖頭曝根本因素 指「甚至變得更強」

高虹安博論8成引用資策會期刊？ 委任律師分析曝合法關鍵

「等路下午茶」活動 特教生服務超用心

聯合新聞網／ 台北訊
參與「等路下午茶」活動的主要成員，一起合照、彼此加油。主辦單位/提供
參與「等路下午茶」活動的主要成員，一起合照、彼此加油。主辦單位/提供

專為不同身心障礙別孩子舉辦的「等路下午茶公益活動，5日下午在台北市舉行，最引人矚目的是，松山工農特教班同學們的認真表演和貼心上菜服務，他們努力的模樣讓現場近百位來賓感動不已。

透過松山工農特教班組長洪瑋鍾組長的影片說明，讓大家了解這些同學們在學習過程的不容易，從無法端盤子到可以獨立上菜、端茶送咖啡，井然有序地服務現場來賓，這中間來來回回的練習，經歷了無數次的失敗，但為了培養未來服務大眾的能力，他們並未因此放棄，反而更努力去做到並做好。

在影片中，還有參加過「等路下午茶」的學長姐分享心得。他們參加過「等路下午茶」的活動，因此更有信心服務好客人，也更有經驗為學弟妹們加油打氣。

另一個受矚目的焦點是，由國際火炬跑東亞區總監高壽孫總監說明「希望之火」的意義，以及特奧小英雄代表黃涵暐拿著神聖的聖火繞場一周，他們共同傳遞著「勇敢嘗試、爭取勝利」的特奥精神，之後在高喊「勇敢嘗試、爭取勝利」、點燃「希望之火」儀式的同時，更讓現場來賓感到無比的振奮。

這場公益活動由聯合報系文化基金會、台灣厚道社會服務聯合會與中華海洋生技股份有限公司聯合主辦，希望透過「等路下午茶」的活動，讓大家多了解身心障礙的孩子，從接觸、認識開始，藉此化解歧視、化解霸凌、共同營造一個更為接納、包容的社會，也未各種障別的孩子創造未來可能的永續工作機會。

下午茶 公益活動 聖火 生技

相關新聞

高向鵬跌倒昏迷1年後過世 名醫：跌倒後需注意兩大症狀

資深台語歌手高向鵬一年前過馬路不慎跌倒，長期陷入昏迷，今天驚傳過世消息，享壽67歲。對於，跌到後陷入昏迷，新北市立土城醫...

罕藥使用備受限制 罕病家庭淚求政府「給活下去機會」

「讓我的孩子和其他病友有活下去的機會」罹患罕見疾病龐貝氏症患者洪聲平的媽媽，一提到未來龐貝氏症二代藥物恐限縮條件，孩子恐...

台東南迴鐵路今傍晚發生電車線斷落 台鐵目前搶修中

台鐵南迴線大武至瀧溪站間，傍晚4點33分發生電車線斷落事故，造成343次自強號列車無法通行，台鐵緊急派員搶修，於晚間6點...

癌友四成死因不是因為癌症 多數因心血管疾病喪命

66歲的肺癌患者，長期接受癌症免疫治療，癌症受到控制後，卻出現嚴重的心肌炎，引發心臟衰竭一度危及生命。根據國外研究顯示，...

9月雨量僅長期平均值6成 颱風生成數多出近2個

氣象局今天表示，統計今年9月颱風生成數為7個、較長期氣候平均值多出近2個，其中包含史上最晚發布颱風警報的強颱軒嵐諾；9月...

罕病新藥給付時程緩慢 健保署：將再精進罕藥議價效率

健保署給付罕病新藥時程平均為一年，讓罕病病友苦等治療新藥。罕病基金會今舉行「苦等救命罕藥 病患尋活路的期待與挑戰」記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。