快訊

民進黨追打八大黑歷史 許淑華回擊怒批：職業歧視

罕病新藥給付時程緩慢 健保署：將再精進罕藥議價效率

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
罕病基金會今舉行「苦等救命罕藥 病患尋活路的期待與挑戰」記者會，呼籲應縮短罕藥審查時程。記者蘇健忠／攝影
罕病基金會今舉行「苦等救命罕藥 病患尋活路的期待與挑戰」記者會，呼籲應縮短罕藥審查時程。記者蘇健忠／攝影

健保署給付罕病新藥時程平均為一年，讓罕病病友苦等治療新藥。罕病基金會今舉行「苦等救命罕藥 病患尋活路的期待與挑戰」記者會，提出五項呼籲，第一、縮短罕藥審查時程；第二、落實罕藥總額預算執行；第三、多元評估療效；第四、擴大病友參與；第五、期待基因治療曙光。健保署表示，經分析新藥審查最多時間耗在與廠商議價，未來將精進議價效率，並期盼廠商與健保署共同分攤療效及財務風險，一同照顧罕病病友。

健保署長李伯璋表示，政府有責照顧所有民眾健康，罕病病人十分需要罕藥控制病情，目前健保用於罕藥藥費今年約有87億多元，明年又會增加11億多元，可以納入健保的罕藥，一定會盡量納入，也希望罕藥藥廠可以降低藥價，一起協助病人，因若藥價過高，將使其他醫療點值降低，健保財務方面需通盤考量。

依健保署統計，2018年至今年6月收載罕藥新藥25項，統計自受理至生效時間，平均12個月、最長25個月、最短9個月，其中小於9個月占5成。健保署醫審及藥材組長黃育文說，雖然自2014年6月17日起，凡經認定為罕藥，尚未取得藥品許可證，即可向健保署建議收載，約可節省6至8個月，但經分析最多時間仍耗在與廠商議價，未來將再精進議價效率。

黃育文說，健保署極為關心罕病病友的醫療權益，自2005年起編列罕藥專款，今年預算雖較去年增加11.74億元，此預算須支應既有罕病病友藥費成長、病友人數成長、擴增罕藥給付範圍及收載新的罕藥等，截至目前為止，尚有14個成分的罕藥正進行收載審查程序。

黃育文說，經濟學人報告中的8種罕藥，國內目前有3個未取得罕藥認定，其餘5個品項已給付2個、審查中1個、共擬會議通過但廠商不同意供貨1個，另1個廠商未向健保署建議收載。

健保署統計，2020年持有重大傷病卡的罕病病友為1萬1771人，至去年為1萬2241人，今年至6月底止為1萬2524人，平均成長率約5%，此3年罕病專款預算分別為71.66億元、76.01億元以及87.75億元，執行率為98.4%、96.1%，推估今年執行率為93.4%。

黃育文表示，病友人數不斷增加下持續加編罕藥專款預算，但是否被採納將由健保會付費者代表與醫療提供者代表協商決定。而未執行的專款部分是用於預估給付延遲申報的項目或新增加病人，所以幾乎是都用完，並無刻意保留預算。

黃育文說，健保署相當重視病友意見，除邀請2位病友團體代表列席共同擬訂會議外，在案件提會前也請財團法人醫藥品查驗中心協助病友，整合其意見並將資料量化作為評估參考。

黃育文說，健保數刻正審查14個罕藥品項，其中基因療法藥品為治療罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）及黑曚症，後續依程序提藥品共同擬訂會議討論，期盼廠商與健保署共同分攤療效及財務風險，來達成協議，照顧罕病病友。

李伯璋說，期盼罕病病友團體能了解健保署在處理健保資源時必須考量病人、醫界以及藥界等多面向需求的難處，並能與健保署站在同一陣線上，共同向藥廠爭取最優惠價格，也再次呼籲藥商應基於社會責任，關照罕病病友。

健保

延伸閱讀

罕病基金會5呼籲 盼政府照護罕病落實健保疾病風險分攤機制

早期乳癌、罕病病友用藥 健保擴增多項藥物給付範圍

健保醫療影像再利用 助攻台大偵測工具揪出「癌王」

健保大數據看腦中風5-1／就醫率於50歲以後倍數成長

相關新聞

台東南迴鐵路今傍晚發生電車線斷落 台鐵目前搶修中

台鐵南迴線大武至瀧溪站間，傍晚4點33分發生電車線斷落事故，造成343次自強號列車無法通行，台鐵緊急派員搶修，於晚間6點...

癌友四成死因不是因為癌症 多數因心血管疾病喪命

66歲的肺癌患者，長期接受癌症免疫治療，癌症受到控制後，卻出現嚴重的心肌炎，引發心臟衰竭一度危及生命。根據國外研究顯示，...

9月雨量僅長期平均值6成 颱風生成數多出近2個

氣象局今天表示，統計今年9月颱風生成數為7個、較長期氣候平均值多出近2個，其中包含史上最晚發布颱風警報的強颱軒嵐諾；9月...

新一代維他命墊片可抗磨損 人工髖關節置換再升級

台灣每年約2萬人需置換人工髖關節，但用久磨損、脫臼或鬆脫卻造成極大困擾。台灣醫界於2年多前導入摻加維他命E的耐磨墊片，可...

東北季風影響先濕後乾 東北部6日防豪、大雨

氣象局今天表示，未來一週受東北季風影響，9日之前水氣較多，東北部山區6日有局部大雨或豪雨；國慶日起至12日轉乾冷，預估最...

罕病新藥給付時程緩慢 健保署：將再精進罕藥議價效率

健保署給付罕病新藥時程平均為一年，讓罕病病友苦等治療新藥。罕病基金會今舉行「苦等救命罕藥 病患尋活路的期待與挑戰」記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。