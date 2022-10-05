四癌篩檢率降低27.5％ 台癌示警：癌症與我們愈來愈近

新冠疫情籠罩全球超過二年，國人擔心赴醫院增加染疫機會，就醫率降低，連帶也使四癌篩檢率下降。以台北市為例，108年四癌篩檢總量為53萬多人，110年降為39萬多人，約下降27.5％。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，數據顯示「癌症將離我們愈來愈近」。台北市衛生局長黃世傑表示，北市癌症發生率，乳癌及大腸癌位居第一位以及第四為，但四癌篩檢率嚴重下降，他也認為可能會導致更高的癌症死亡率。

賴基銘表示，四癌篩檢分別為乳癌、大腸癌、子宮頸癌以及口腔癌。國健署提供免費的四癌篩檢，主要就是這四種癌症及早治療能獲得非常好的治療效果，如果在癌症發生前就揪出來，甚至不算入等於罹患癌症。只是四癌篩檢率大幅降低，也讓這些可透過篩檢，及早揪出來的癌症延誤治療時機。

賴基銘表示，定期乳房攝影檢查，可以降低41％的乳癌死亡率；抹片篩檢，可以降低70％的子宮頸癌死亡率，至於每2年1次糞便潛血檢查，可有效降低35％大腸癌死亡率。

藝人艾力克斯表示，他自己的媽媽不菸不酒，幾乎不外食，且在醫院擔任義工，但因為咳嗽不停，先是自己到藥房買藥服用，仍持續咳，才聽取醫師建議照X光。在美國，各種檢查都要預約等候，預約看報告的時間更是漫長等待，最後醫生發現她的肺部左上葉有腫瘤，很快地，母親在確診的五個月後因肺癌過世，這段經歷讓艾力克斯深深感受到癌症的可怕。

藝人李詠嫻說，自家親戚中有人有乳癌病史，自己非常重視癌症的預防篩檢，過去就約媽媽一起做健康檢查，提早發現媽媽癌前病變，提早治療重拾健康。

台北市衛生局為鼓勵民眾接受四癌篩檢，自111年8月1日起至11月30日止，凡設籍台北市符合活動資格完成乳房X光攝影、子宮頸抹片、糞便潛血檢查，每完成一項篩檢即可線上抽刮刮卡一次，做愈多中獎機會愈高，還有機會刮中萬元家電及千元禮券。

●北市衛生局癌症防治專區：

https://health.gov.taipei/Content_List.aspx?n=A9B0D9BC164C5F3F