高向鵬跌倒昏迷1年後過世 名醫：跌倒後需注意兩大症狀

資深台語歌手高向鵬一年前過馬路不慎跌倒，長期陷入昏迷，今天驚傳過世消息，享壽67歲。對於，跌到後陷入昏迷，新北市立土城醫院副院長魏國珍說，應是跌倒時，頭部撞傷的位置傷及腦血管，而腦血管出血後，血液壓迫腦神經，引發昏迷。但若年長者不慎跌到後，即便當下沒有外傷，也不可掉以輕心，因腦出血症狀可能會慢慢浮現，因此跌倒後2至3個月都必須提高警覺，若出現步態不穩、單側肢體無力等症狀，應懷疑是腦出血，盡速就醫檢查、治療。

魏國珍說，跌倒後陷入昏迷的病人，在這照顧上「十分辛苦」，因病人可能必須氣切，但臥床病人無法自己咳痰，此時照顧者每天需要幫病人抽痰，不然痰容易卡在氣管，而增加感染肺炎的機會，另長期臥床病人也常有褥瘡問題，包括肺炎、褥瘡等均可能導致敗血症，照顧者一定要多加注意。

台灣已是高齡化社會，年長者外出活動一定要避免跌倒，一旦發生跌倒，可能會引起更大的問題。魏國珍說，年長者常有肌肉萎縮、肌肉無力等情形，加上反應不佳而造成跌倒，因此，平時應進行肌力訓練，且家中環境也要注意。魏國珍說，他現在已60多歲，平時也會進行重量訓練，增加肌力，避免跌倒。

衛福部國健署提醒，長者的視力、聽力、肌力、平衡感等因身體功能下降，導致行動較不方便，容易跌倒，分析長者最常跌傷地點為臥室、客廳及浴室；另外，長者跌傷主因為滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏，以及碰到或撞上物品或人。

國健署傳授居家環境安全檢核5要點，呼籲民眾平時多注意居家環境安全，減少跌倒風險，也避免於嚴重特殊傳染性肺炎疫情發生期間因跌倒就醫而須進出醫院，減少感染風險。

第1點：地板乾淨又暢通 行走活動沒煩惱

●地板保持乾燥，避免滑倒。

●家具遠離走道，雜物收納整齊，電線靠牆收好，避免絆倒。

●去除地毯及踏墊皺褶及捲起的邊緣，腳踏墊底下加上防滑墊。

第2點：居家照明要注意 看得清楚不跌倒

●注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝小夜燈增加亮度。

●電燈開關應接近門口，並且能輕易觸按。

第3點：樓梯安全要顧好 上下樓梯更可「靠」

●樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔。

●樓梯的邊緣需能辨識清楚，最好與樓梯面不同顏色並加裝止滑條。

●樓梯上方及底部應各有1個電燈開關。

第4點：浴廁防跌做得好 洗澡如廁沒困擾

●於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手。

●浴室放置防滑墊。

●沐浴用品及毛巾放置在合適高度，避免彎腰或踮腳拿取。

第5點：臥房環境規劃好 起床活動精神好

●床的高度不宜過高或過低，要能容易上下床。

●床邊應有放置助行器或拐杖的地方，以便長輩上下床時拿取。

●從床上要能輕易開關燈，黑暗中需能清楚辨識開關。