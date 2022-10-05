癌友四成死因不是因為癌症 多數因心血管疾病喪命

66歲的肺癌患者，長期接受癌症免疫治療，癌症受到控制後，卻出現嚴重的心肌炎，引發心臟衰竭一度危及生命。根據國外研究顯示，2019年癌症患者的非癌死亡率達40％，其中22％的非癌死亡原因為心血管疾病。北醫附醫內科部主任黃群耀表示，癌症早已不是絕症，但癌症治療衍生出的急慢性心血管併發症，反而是導致死亡的原因之一。台北醫學大學台北癌症中心成立「腫瘤心臟」跨團隊照顧，及早揪出潛藏在癌症治療中的心血管疾病，降低死亡率。

據國外研究顯示，2019年癌症病人的非癌死亡已達40%，其中22%死於心血管疾病。若從不同癌別來看，乳癌、膀胱癌、咽喉癌、部分淋巴癌患者，因心血管死亡的比例，已和癌症的死亡比例相近。其中，攝護腺癌、子宮內膜癌已出現「死亡交叉」，換句話說，攝護腺、婦癌患者因心血管死亡的比例，甚至遠高於癌症死亡。

黃群耀表示，「心臟是人體最不會長腫瘤的部位，但卻經常是癌症病人致死的主要原因之一」，當腫瘤治療已日益進步、延長壽命之際，但卻有超過4成的癌症病患，死亡原因並非原本罹患的癌症導致，這當中超過二成是被忽略的癌症心血管疾病，可見在腫瘤治療大幅改善的同時，心血管疾病的陰影，仍持續籠罩在癌症病患的身上。

黃群耀表示，不少癌症治療藥物都可能誘發心血管疾病，或是加重對心血管疾病的危害。舉例而言，一名乳癌病人若本身有心血管共病，使用癌症治療藥物，如小紅莓等，或接受放射治療時，就可能增加對心血管的危害。

台北癌症中心成立「腫瘤心臟」跨團隊照顧，可以先評估癌症患者，接受癌症治療是否會增加風險，並在癌症治療的前、中、後期，客製化設計一套完整的癌症心血管照護系統，一但發現危險預值，立即跟主責醫師討論，若不幸仍發生心臟衰竭、心律不整、冠狀動脈疾病等心血管併發症狀況，也能與時間賽跑，及時拯救病患，幫助癌友戰勝病魔。