減碳淨零同島一隊 產官學跨界推動台灣氣候變遷新里程

「2022台灣氣候行動博覽會」本月7日起一連三天於台北松菸登場，今天在立法院舉辦展前記者會。國泰金控風控長黃景祿說，希望透過論壇帶給青年朋友對於未來氣候更多啟發與行動力，同時讓民眾更了解淨零減碳在生活上的運用。

「2022台灣氣候行動博覽會」由國際氣候發展智庫(ICDI)與台大生物多樣性中心、國泰金控及美國在台辦事處(AIT)共同主辦，響應今年政府提出「2050淨零碳排」目標，邀請產官學連結各領域永續能量，分享各領域在減碳與調適行動上的具體作為。

今天的展前記者會以「勇敢淨零、全速前行」為訴求，由國際氣候發展智庫執行長趙恭岳主持，邀請立法院副院長蔡其昌、立法院永續發展委員會會長洪申翰、國泰金控風控長黃景祿，及台大生物多樣性中心主任邱祈榮與會。

國泰金控風控長黃景祿表示，過去五年國泰自辦的氣候變遷論壇協請跨界上市櫃企業夥伴共同交流，今年以「從企業減碳延伸到青年培力」為題舉辦氣候變遷青年論壇，邀請台灣具代表性優秀新創分享。

行政院農業委員會淨零辦公室劉玉文副執行長指出，農委會在年初針對淨零訂定「減量、增匯、循環、綠趨勢」四大農業策略主軸，期望利用農業自然特質達到最好的農業碳價值化，協助國家進行能源轉型。

劉玉文強調，淨零減碳除了政府資源的推動，若能連結民間或企業的支持推動，串接雙方資源，讓民眾理解淨零議題對生活的重要性與看到農業可以產生的貢獻與效益，才能支持永續農業的發展。

主辦單位表示，2022台灣氣候行動博覽會是全台唯一，也是亞洲第一個以氣候行動為主軸的博覽會。博覽會分為「台灣氣候行動系列專題演講」、「台灣氣候行動論壇」、「台灣氣候行動主題館與展攤」、「台灣氣候行動系列主題活動」四大項目，藉由產官學研及公民團體豐富多元內容呈現，共同推展創新的氣候行動，並結合國際網絡推動淨零計畫。