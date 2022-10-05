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「嬰兒枕」可以「防窒息」？廣告引人錯誤遭公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

紳太國際資訊股份公司、蜜比有限公司及仲尹國際有限公司透過「露易絲夢遊仙境」臉書粉絲專頁銷售「GIO嬰兒枕」商品，於廣告宣稱「防窒息」，但是依據臺灣兒科醫學會專業意見，該商品廣告宣稱「防窒息」並無相關檢測依據，公平會委員會今天認定三家業者違反公平交易法第21條第1項規定，對三家業者裁處合計新臺幣35萬元罰鍰。

公平會表示，該會接獲民眾反映上述廣告宣稱「嬰兒枕」商品可以「防窒息」，並附上爸爸趴睡在該商品的圖片，引導民眾到「媽咪拜 MamiBuy」團購平台購買，因為「嬰兒枕」涉及嬰兒人身安全，且衛生福利部國民健康署亦認為上述宣稱易誤導家長使用嬰兒枕，進而導致嬰兒猝死風險，因此該會相當重視立案進行調查。

經公平會徵詢臺灣兒科醫學會提供專業意見表示，針對不同嬰兒枕頭材質，目前並無任何國家官方認可或對於睡眠安全性的檢測方式，也沒有就枕頭透氣度對於嬰兒睡眠安全影響的測試。針對坊間嬰幼兒枕頭廣告，除需提醒家長使用此類產品之嬰幼兒可能增加猝死風險外，更不應同意任何宣稱可預防嬰幼兒窒息的枕頭。

公平會調查後發現，紳太公司、蜜比公司及仲尹公司在上述廣告，使用主題標籤「＃透氣」、「＃防窒息」，以「透氣」、「防窒息」作為貼文之關鍵詞，廣告整體讓人認為該商品相當透氣，使用後可以達到防止嬰兒窒息的效果，但是依據臺灣兒科醫學會專業意見，該商品廣告宣稱「防窒息」並無相關檢測依據，已屬對於足以影響交易決定之商品品質為引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會呼籲，業者銷售嬰兒枕商品時，切勿無憑無據就在廣告上宣稱具有「防窒息」功效，以免觸法。

嬰兒 廣告 公平會

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