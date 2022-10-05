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最大的黑子群出現 天文館：會造成通訊、電力影響

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
NASA太陽動力學天文台(SDO)所拍攝的AR3112黑子群。影像經偽色處理，並以＋－號代表磁場方向。圖／北市天文館提供
NASA太陽動力學天文台(SDO)所拍攝的AR3112黑子群。影像經偽色處理，並以＋－號代表磁場方向。圖／北市天文館提供

根據台北天文館指出，陽上出現近年來最大的黑子群AR3112，範圍超過13萬公里，大約是地球直徑的十倍大，除了給地球帶來絢爛的極光外，也可能對通訊、電力網路等造成影響。另外，黑子群AR3110於台北時間10月2日4時10分爆發M5.9級的閃焰，需透過專業設備來觀察，館方近日特別免費開放太陽望遠鏡供民眾使用。

天文館表示，太陽上出現近年來最大的黑子群AR3112，範圍超過13萬公里，大約是地球直徑的十倍大。隨著這個不穩定的大黑子群逐漸轉朝向地球，科學家預測未來很有可能會爆發能量相當於十億顆氫彈的X級閃焰，除了給地球帶來絢爛的極光外，也可能對通訊、電力網路等造成影響。

天文館表示，閃焰為躍出太陽表面的高溫電漿環，會將大量帶電粒子噴向太空，最強的閃焰也是太陽系中最劇烈的能量事件。科學家根據閃焰釋出的能量規模將之依序分為A、B、C、M到最強的X級，X級的能量是M級的10倍，C級的100倍，每一級又細分為1至9的次等級，X2為X1的2倍，X3為X1的3倍等以此類推。

天文館表示，隨著越來越接近太陽活動週期的高峰期，閃焰活動頻率與能量也會升高。歷史上最高能量的閃焰紀錄是著名的2003年「萬聖節風暴」(Halloween storm)事件，估計達到X45級。

天文館表示，另外，黑子群AR3110於台北時間10月2日4時10分爆發M5.9級的閃焰，對北美洲西岸的飛行與航海等無線電通訊造成干擾。由於太陽亮度極強，具有危險性，需透過專業設備來觀察，館方特別於開館日的上午10至12時、下午2至4時，免費開放太陽望遠鏡讓民眾一睹壯觀的太陽景象，並由專人解說，學校團體亦可致電預約。

天文館 極光 太陽系

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