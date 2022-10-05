海線鐵路百年慶 11日蒸汽老火車重溫百年前通車榮景

海線鐵道通車百年系列活動將陸續登場，10月11日當天台鐵將出動DT668蒸汽火車從彰化扇形車庫出發，途經清水、大甲、日南、通霄、白沙屯與苑裡等站，重溫百年前通車榮景。

中央、地方將配合推出特色市集、海線生活藝術展、百年鐵道地景藝術展等活動，苗栗縣政府也為這次活動加強行銷，歡迎各地遊客前來共襄盛舉。

苗栗縣文化觀光局指出，海線鐵道是台灣經濟發展的重要幹線，1922年10月10日在苗栗通霄火車站辦通車典禮，以苗栗、台中海岸至彰化運輸往返，其中鐵道迷暱稱日式木造車站「海線五寶」談文、大山、新埔、日南及追分車站，就有3座在苗栗縣境內， 鐵道對苗栗海線交通及發展意義非凡。

文觀局指出，DT668蒸汽火車11日中午12點將進入通霄火車站慶祝通車百年，縣府11點30分邀約中台灣區域治理平台的各縣市首長帶領縣市吉祥物一同出席「串連中台灣、鐵定最好玩」鐵道旅遊聯合行銷宣傳活動。

通霄站現場也將有多個單位辦理活動，包括特色市集、海線生活藝術展等，白沙屯拱天宮媽祖將前來為海線百年活動祈福加持，當天媽祖預計上午9點抵通霄鎮公所，祭拜後出發遊庄，11點前抵通霄火車站，下午1點8分將與來賓一起搭蒸氣火車到白沙屯站下車返宮安座。

DT668下午1點50分將從白沙屯站往南折返，下午2點22分抵苑裡站，為郭芝苑音樂會及海線鐵道通車百年藝術展揭幕，由在地藝術家邱泰洋攜手學校、藝術家、社區及在地業者聯合展出深具在地元素的多元展演，包括「車窗外的海線生活藝術展」、「海線百年鐵道地景藝術」、「海線⼩鎮的⼤歷史：郭芝苑故事展」，盼為海線鐵道百年系列活動增添人文藝術風采。