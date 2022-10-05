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國慶連假估蘇花路廊3天湧8萬輛次 警方規畫疏導勤務

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
連假期間蘇花路廊、台8線中橫公路等交通流量大增，花蓮新城警方規畫疏導勤務。記者王燕華／翻攝
連假期間蘇花路廊、台8線中橫公路等交通流量大增，花蓮新城警方規畫疏導勤務。記者王燕華／翻攝

國慶3天連假將展開，花蓮旅宿平均住房率雖因地震影響比往年減少1成，公路總局預估蘇花路廊整體交通量達8萬輛次，其中連假第一天8日南下預估超過1萬6000輛次，花蓮新城警分局針對沿線、重要景點編排定點崗哨與機車巡邏疏導。

雖然東部鐵路目前僅花蓮玉里至富里間18.8公里路段還未搶通，但遊客擔心地震，影響連假出遊意願，花蓮旅宿業者指出，8至10日的3天連假住房率僅約6成，與往年同期相比，掉了1成。尤其南區是災區，玉里、富里住房率僅約3成。

公路總局預估，連假蘇花路廊整體交通量約8萬輛次，連假前一天的7日及第一天的8日，以南下車流為主，後兩天則會出現北返車潮。預估南下最大車潮落在8日，蘇花路廊南下交通量約1萬6300輛次，北上高峰則預估會是收假日的10日，約1萬4100輛次。

縣境最北端的新城警分局為疏導連假交通量，也將同步展開3天的勤務，針對太魯閣國家公園沿線的台8線中橫公路、台9線及七星潭風景區各重要路段、路口，編排定點崗哨與機車巡邏疏導。

新城警分局表示，3天連假期間21噸以上大貨車部分時段禁止通行蘇花路廊，公路總局也規畫尖峰時段大客車優先道、行駛蘇花改路肩等措施，提醒民眾勿酒駕、超速、違規超車、闖紅燈，平安上路。

花蓮警分局也在市區重要路口如中正路、中山路等設置交通錐、連桿，禁止迴轉及臨停，減少車流衝突點，並在市區商圈、東大門夜市、傳統市場及火車站周邊，加派警力維持交通秩序。

連假期間蘇花路廊、台8線中橫公路等交通流量大增，花蓮新城警方規畫疏導勤務。記者王燕華／翻攝
連假期間蘇花路廊、台8線中橫公路等交通流量大增，花蓮新城警方規畫疏導勤務。記者王燕華／翻攝

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