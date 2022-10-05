漁網變衣服、推動洗衣精補充站 台塑展示氣候友善行動

「2022年台灣氣候行動博覽會」將於10月7日至10月9日在松山文創園區開展，台塑今年也是協辦單位，將透過牡蠣殼廢棄物循環再生、寶特瓶回收系統、漁網重製為高機能服飾、開發洗衣精自動補充站等作為，向外界展示近年推動節能減碳、循環經濟的環境友善成果。

台灣氣候行動博覽會由國際氣候發展智庫、台大生物多樣性研究中心主辦，今年以「勇敢淨零、全速前行」為訴求，並扣合全球2050淨零碳排目標，呼籲各界響應淨零活動；論壇將聚焦調適、去碳、教育培力等三大議題，探討氣候行動的理念、知識及行動。

台塑已提出2030年減碳35％、2050年達到碳中和的目標，持續推動低碳轉型、能源創新，盼能兼顧環境永續及產業發展。為展現實踐減碳行動決心，台塑將參與2022年台灣氣候行動博覽會，由台灣塑膠、南亞塑膠、台灣化學纖維、台塑石化、台塑生醫，共同展示近年對於淨零碳排的行動策略及具體成果。

各公司挑選近年最具代表性減碳行動成果，包括台塑公司將沿海地區的「牡蠣殼」廢棄物循環再生，研發製成天然的「抗菌殼粉」，降低廢棄牡蠣殼造成的環境汙染。另外，南亞公司2020年至2021年共回收146億支寶特瓶，總計降低32萬噸碳排放量，今年還與統一超商合作，在門市設置回收機，建立綠色再生循環供應鏈。

台化公司則透過化學法將廢棄漁網重製為尼龍，再進一步做成「高機能服飾」，解決海洋廢棄物問題。塑化公司則使用雲林縣府的垃圾衍生燃料（RDF）取代燃煤使用量，2019年至今年8月共減少約1萬700噸的二氧化碳排放量。

此外，台塑生醫長年開發洗衣精自動補充站，根據統計，每個補充站每年減少4000個以上塑膠瓶，未來目標全台將設置1200個以上站點，預估每年可省下480萬個空瓶。