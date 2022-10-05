民間公布縣市氣候治理評比 籲首長候選人提氣候政見

能源轉型推動聯盟今天公布「2022年縣市政府氣候與能源治理評比」結果報告，台北、屏東各拿下六都及非六都第一名，花蓮奪得進步獎，全台僅苗栗縣拒絕評比，環團呼籲，中央地方應合作以落實淨零政策，各縣市首長候選人也要提出積極的氣候、能源政見，展現身為未來縣市首長的決心。

能源轉型推動聯盟由民間團體組成，透過節電、綠能、淨零等面向，定期檢視各縣市的氣候與能源治理成果。根據此次評比結果，台北市首次在全台拿下第一名，屏東縣則是非六都唯一進入A級、一舉拿下第二名的縣市，第三、四、五名為新北市、桃園市、高雄市。

列入B級的縣市分別依序為宜蘭縣、台南市、台中市、嘉義市、花蓮縣、金門縣。花蓮縣此次得到最佳進步獎、更是非六都第四名，另外今年評比首次納入離島縣市，金門縣在首次參與評比就拿到非六都第五名的成績。此外，本次苗栗縣拒絕參與評比，因此排名與報告內容皆未列入苗栗縣的表現。

綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷表示，過去氣候議題較少在縣市首長參選政見中占有一席之地，但近年產業或一般民眾都對氣候、能源議題愈來愈重視，淨零也不再只是環保議題，而是與社會發展、民眾生存與生活品質習習相關，地方政府作為承受氣候風險的第一線，更在台灣邁向淨零路上扮演關鍵角色，各縣市首長候選人應積極提出氣候、能源相關政見，向選民展現做為身為未來縣市首長的決心和遠見。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍表示，許多地方政府都配合中央計畫既有框架，沒有將氣候和能源治理結合在地願景，十分可惜，雖然縣市間有資源不均的問題，但桃園將儲能、綠能結合物流需求，屏東縣設下民生用電100%純綠能目標，這些都是很前瞻的做法。

綠色和平專案主任張皪心說，地方政府需要有權責充分的專責單位，負責統籌因應氣候變遷的減碳與調適策略，並協調跨局處的合作，公務員的培力也是關鍵，除了中央培訓，地方政府也可以積極導入相關課程，或是透過締結國際姊妹城市，建立政策交流與學習的多元管道。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅說，建議將未來要收取的碳費成立氣候基金，用來挹注地方政府進行長期的規畫和運作，中央也需提供更充足的能源與氣候資訊、數據分析工具，以及有益於後續應用的專業培力，讓地方政府、學術單位與協助地方政府進行規畫與執行的顧問公司等，在地方層級的氣候治理工作能與中央更順利對接。