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治療乳癌「陰道乾澀」影響性生活 術前輔助治療成新趨勢

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
乳癌關懷月記者會，左起台灣乳房醫學會理事長陳守棟、年度衛教大使許瑋甯、乳癌病友Tracy、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶。記者許政榆／攝影
乳癌關懷月記者會，左起台灣乳房醫學會理事長陳守棟、年度衛教大使許瑋甯、乳癌病友Tracy、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶。記者許政榆／攝影

隨著飲食西化、生活習慣改變，台灣女性罹患乳癌相較歐美年輕10歲，不過30至40歲期間正面臨職場、家庭、生育抉擇，讓許多癌友卻步治療，但早期乳癌存活率相對高，醫師鼓勵女性早篩檢早治療，且可透過早期術前輔助治療，不一定要全乳切除，保有生活品質。

衛福部108年癌症資料統計，女性乳癌發生個案數（不含原位癌）共1萬4856人，等於每12位女性就有1人可能罹患乳癌。國健署副署長賈淑麗說，10年前她透過篩檢發現乳房長滿良性腫瘤，是乳癌高風險者，自此每半年回診追蹤，若能早期發現就能早期治療。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，顛覆過往「手術優先」觀念，現在透過早期術前輔助治療幫助，腫瘤較大、具高風險淋巴轉移的病患，若先輔助治療，有機會縮小腫瘤、降低乳癌期別、增加手術安全距離，減少大範圍切除或免除淋巴廓清術，能提升乳房保留及生活品質。

乳癌經過適當治療，5年存活率第0期是97.7%，第1期是95.7%，整體存活率高達90%。術前輔助治療是將化療、放療、賀爾蒙治療、標靶治療及免疫治療，拉到手術前先進行。陳守棟表示，乳癌基因型態分5種類型中，適合使用術前輔助治療的包括HER2陽性及三陰性乳癌。

其中雙標靶術前輔助治療，根據國外大型8年臨床試驗結果，高復發人群中可降低23%復發或死亡風險；早期乳癌發生淋巴結轉移的高風險病患，可降低28%復發率或死亡風險。陳守棟說，台灣標靶術前治療僅一次健保給付，若要採雙標靶，第二次標靶藥物需自費約40到50萬元。

台灣年輕病友協會理事長、乳癌社團「花漾女孩GOGOGO」創辦人潘怡伶表示，乳癌治療存活率增加，但往後人生還是可能復發、轉移，假設平均壽命80歲，若65歲病友，要因病煩惱20年，但30多歲確診的年輕癌友，得因病煩惱50年。因此年輕乳癌病友更重視是未來生活品質。

許多罹患乳癌的患者曾憂心孩子還小，擔心轉移復發，想要切除全部乳房；但又怕乳房重建的術後風險、疼痛感、性生活影響、家人關係等。潘怡伶表示，乳癌治療後會面臨淋巴水腫、疼痛，或者要不要結婚生子、甚至藥物抑制賀爾蒙，會出現陰道乾澀等更年期症狀，影響性生活等，「治療疾病不是要全部放棄生活，否則人生會沒有動力」，團隊有專業婦產科醫師，協助患者恢復正常生活。

響應每年10月為國際乳癌防治月，台灣乳房醫學會、台灣年輕病友協會、乳癌社團「花漾女孩GOGOGO」攜手藝人許瑋甯，拍攝乳癌年度衛教影片「保留最多幸福，把胸部還給自己」，呼籲不同年齡層女性重視乳房健康，定期篩檢、早篩早治。

許瑋甯說，在小學3年級時母親就已經給她重視乳房健康的觀念，也會做乳房自我檢查，例如檢視胸型、乳頭有無不正常分泌物、觀察胸部疼痛感等，27歲時曾摸到乳房一如綠豆大小硬塊，也立刻做乳房超音波和攝影檢查，後續經過醫師判定，可能是經前賀爾蒙影響，硬塊後續自行消失，她雖鬆口氣，但也因此更重視胸部健康，每2年定期篩檢。

許瑋甯擔任乳癌防治月衛教大使。記者許政榆／攝影
許瑋甯擔任乳癌防治月衛教大使。記者許政榆／攝影
早期術前輔助治療優勢。圖／台灣年輕病友協會提供
早期術前輔助治療優勢。圖／台灣年輕病友協會提供
乳癌關懷月記者會，左起為乳癌病友Tracy、國健署副署長賈淑麗、台灣乳房醫學會理事長陳守棟、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶。記者許政榆／攝影
乳癌關懷月記者會，左起為乳癌病友Tracy、國健署副署長賈淑麗、台灣乳房醫學會理事長陳守棟、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶。記者許政榆／攝影
早期術前輔助治療優勢。圖／台灣年輕病友協會提供
早期術前輔助治療優勢。圖／台灣年輕病友協會提供

乳癌 淋巴 腫瘤

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