你多久沒送禮物給自己？專屬你的「心」禮物

送給自己一份「心」的禮物吧！ 圖／upsplash

每一年的10月10日國慶日，除了參加升旗典禮、觀賞煙火表演，或是安排連假出遊，你還會做什麼呢？其實，10月10日同時也是「世界心理健康日」（World Mental Health Day），讓我們也為自己準備一份「心」的禮物，好好重視自己的心理健康吧！

你的「心」健康嗎？

世界衛生組織（WHO）指出「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，想要有真正的健康，就絕對不能忽略內在警訊，當你常常覺得心好累、情緒充滿負能量的時候，就是你的「心」在抗議啦！如果想知道自己的心理壓力程度，你可以前往心情檢測站，利用簡單的題目先進行自我評估，再好好運用以下的錦囊妙計，解決你的小小煩惱！

3個錦囊妙計，讓你的「心」不再抗議

現代人生活工作壓力倍增，心情常常在不知不覺中處於低潮而不自覺，以下有3個錦囊妙計，讓不同狀態下的你，都可以獲得不同的「心」禮物：

1.偶爾感覺壓力：當在生活上略感不順心、偶爾感到壓力，建議可參加「心理主題課程」，以紓壓活動或支持團體，從中學習如何調適壓力。

2.覺得壓力山大快扛不住：當如果感到壓力的時間越來越多，與家人朋友談話也無法讓自己放鬆下來，建議可預約使用「心理諮商服務」，透過專業人員諮詢服務，陪伴並改善心理困境，讓自己回到身心平衡。

3.真的生病了：當已經出現心理疾病狀況、開始就醫，此時可透過「個案管理服務」陪伴，前往醫院進行專業的治療，讓病情獲得穩定控制。

如果你現在覺得心情狀態良好，也可報名參加心理主題課程，不但能獲得相關技巧，還能幫助自己也同時幫助他人。

運用心理諮商服務，陪你解開心中的結。 圖／新北市衛生局提供

新北成立社區心衛中心，讓大家好安心

新北市為了幫助民眾促進心理健康、面對生活上累積的各種壓力，110年積極規劃社區心理衛生中心提供心理衛生服務，111年8月在新店區及中和區成立新北市第1、2座社區心理衛生中心，預計114年至少完成7處。

社區心理衛生中心提供上述錦囊妙計，讓不論是需要諮詢、或是想幫助別人的民眾，都能夠透過這些方案，達到自助助人目的。如果你真的遇到情緒困擾，可以致電衛生福利部安心專線「1925」，或預約各區社區心理衛生中心與衛生所的駐點心理師諮詢。