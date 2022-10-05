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碳費每公噸300元以上？環保署長張子敬：有可能 但還要討論

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院衛環委員會今天邀請環保署長張子敬報告業務及答詢，針對首期2%減碳目標破功，張子敬表示，已請各部會檢討，年底前將向行政院報告。記者吳姿賢／攝影
立法院衛環委員會今天邀請環保署長張子敬報告業務及答詢，針對首期2%減碳目標破功，張子敬表示，已請各部會檢討，年底前將向行政院報告。記者吳姿賢／攝影

台灣2020年溫室氣體減量目標2%破功，多名立委今天要求環保署檢討，盡快提出2030年中期目標，環保署長張子敬表示，已請各部會檢討，年底前將向行政院報告。外界關切碳費能否超過每公噸300元，張子敬說，碳費費率還未定案，但有可能，修法通過後才能跟外界具體討論。

台灣訂有五年一期減碳計畫，首期為2020年溫室氣體排放量比基準年2005年要減少2%。日前統計出爐，2020年減幅僅1.88%，首期減碳目標宣告「破功」，主因是能源排碳量降不下來，成最大破口，還比2005年增加3.81%。

立法院衛環委員會今天邀請張子敬報告業務及答詢。立委張育美質疑，第一期減碳目標未過，就應該趕快擬定政策、追趕第二期目標，但現在能源排碳量不減反增，造成阻礙。張育美也引述中研院士李遠哲日前所說，2050淨零排碳是錯誤的，若以GDP作為國家發展目標，而非從製造、生產、消費端來改善，根本難以遏止環境惡化。

立委林為洲也說，現在連第一期2%目標都達不到，而未來目標更高，能否達到「令人質疑」，現在第一期「成績單」出來了，既然不及格就要趕快檢討。

張子敬表示，已經請能源、製造、運輸、住商、農業、環境六大部門主政部會，檢核部門階段管制目標執行狀況，將彙整各部會資料，於今年底向行政院報告。環保署會透過平台，盡量溝通、檢討改進。

張子敬說，首期目標無法達到，不代表中期目標也無法達到，會趕快滾動檢討，做不足的部分就要改善，例如再生能源前期推動比較慢，之後技術成熟後腳步就會加快。

針對李遠哲說法，張子敬表示，減碳能否達到本來就要考慮經濟成長，因為經濟成長會導致能源消耗提高、進而增加碳排量，當然必須納入考慮，並且要努力透過碳費等作為從源頭減量。

立委邱顯智要求，日本2030年目標減碳40%、美國52％、歐盟55%、英國68%，台灣還停留在20%，應盡快提出修正，「就像從嘉義到台北，中間會經過台中」，若要達成2050年淨零碳排，就要提出具體的中期目標。

張子敬表示，各國都有其路徑，2050年淨零目標不可能立刻達到，國際共識則是2030年後要倚靠新技術，現在各國都提高2030年目標，台灣也已經在同步檢討。

此外，英國倫敦政經學院報告先前建議台灣碳費每公噸收取10美元，邱顯智呼籲，環保署盡快提出具體訂價，且國際建議2020年碳定價要達到40至80美元，2030年至2050年要達到50至100美元，應每年調漲達到此水準。

未來碳費是否可能比每公噸300元還高，張子敬表示，有可能，要等到氣候變遷因應法草案通過以後，再跟外界討論。

張子敬 減碳 環保署

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