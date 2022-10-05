打進自駕車藍海 國內研發出全國產化智慧電子避震系統

逢甲大學副教授林昱成團隊運用人工智慧等跨領域技術，成功開發出「全國產化之智慧電子避震系統」，可即時識別出車前道路缺陷，使避震系統能根據不同路況進行動態調控，改善乘載舒適性，並提升車輛操作穩定性。相關系統已實際搭載於Nissan等系列市售車種，預估產值達7.5億元。

國科會107年起推動「自駕車次系統關鍵技術研發專案計畫」。林昱成團隊結合逢甲大學、台北科技大學、中原大學等多名教授跨領域合作，並鏈結國內車輛相關業者奇美車電、奕兆綠能、品秀科技、思渤科技及開發工業共同合作，將知識實用化，成功研發「全國產化之智慧電子避震系統」。

此系統應用人工智慧影像辨識技術，能即時辨識共6種道路鋪面缺陷，包含坑洞、減速坡、人孔蓋、伸縮縫、水坑、積水。可識別有效距離20公尺，適用車速100 km/hr以下，同時亦實現於車規嵌入式系統，運算速度>20FPS （single core）。

研究團隊指出，當行經道路坑洞或減速坡時，能透過避震器的自適應調整，提升過坑或減速坡時的乘坐舒適性，同時增加懸吊耐久性；當行經前方積水時，亦能透過動態調整，使車輛保持操控穩定性，避免打滑意外發生。

國科會指出，此技術不僅為國內車電產業提供自主尖端感知與控制技術，更有效提升國內車電產業之國產化研發能量，俾打入車輛產業供應鏈。

研究團隊也完成第一套台灣特有道路鋪面缺陷資料庫「TPDID（Taiwan Pavement Defect Image Dataset）」，符合台灣實際道路狀況（例如台灣特有的「人孔蓋」等道路鋪面缺陷），不僅可提升AI道路缺陷感知系統的準確性，未來更可透過道路缺陷感測並即時將道路缺陷資訊傳送至道路養護單位，有效提升道路修補效率。