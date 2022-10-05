國慶連假將至 公路總局公開省道易塞地雷區

本周六至下周一為國慶連續假期，公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，並提醒民眾事先查詢路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路總局預估，連假前一天及連假首日上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計周日下午起至下周一全日。省道主要幹道部分，包括台9線蘇花、南迴公路，台1線水底寮至楓港路段、台61快速道路數個路段都可能會出現壅塞情形。

為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局在台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車含砂石車及大客車優先行駛措施；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道之漸變措施，以維持車流順暢；台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃共7處平交路口封閉措施。

另外，屏鵝公路種樹百里2.0景觀升級計畫在假日常造成嚴重回堵，被戲稱為「塞車百里」，公路總局將針對屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫工區路段規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段並視流量啟動長距離調撥車道。

公路總局也在國慶連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包括搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘50條台灣好行路線可享半價優惠等。

公路總局表示，截至昨日東西部國道客運國慶連假預售票總計售出6萬9,632張，佔可售張數35.8%，其中西部國道客運售出6萬3,657張，佔可售張數43.5%，東部國道客運售出5,975張，佔可售張數12.5%，均尚有充裕座位可供預訂，歡迎民眾多加利用。

預估易壅塞的路段及時段如下：

1.台9線蘇花路廊：南向10月8日6-12時；北向10月9日16-19時、10月10日11-19時。 2.台9線南迴公路：往台東10月8日10-12時；往屏東10月10日12-20時。 3.台1線水底寮至楓港路段：南向10月8日10-12時、10月9日至10月10日16-18時；北向10月8日10-12時、10月9日15-19時、10月10日12-20時。 4.台61線鳳鼻至香山路段：南向10月7日17-19時、10月8日10-13時；北向10月9日18-21時、10月10日16-20時。 5.台61線竹南路段：南向10月9日10-12時；北向10月9日至10月10日15-21時。 6.台61線中彰大橋路段：南向10月8日9-14時；北向10月9日至10月10日15-20時。