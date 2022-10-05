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染疫竟呼吸窘迫命危 她靠葉克膜搶救獲重生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳韋成說明，張姓粉領族經轉院由中國醫藥大學附設醫院ARDS醫療團隊以肺保護通氣，緊急啟用葉克膜搶救，住院35天康復出院。記者趙容萱／攝影
醫師陳韋成說明，張姓粉領族經轉院由中國醫藥大學附設醫院ARDS醫療團隊以肺保護通氣，緊急啟用葉克膜搶救，住院35天康復出院。記者趙容萱／攝影

雲林46歲張姓粉領族有高血壓以及慢性腎病變，10年前接受腎移植後回歸正常生活，沒想到今年5月確診，因嚴重呼吸衰竭命危，判定為急性呼吸窘迫症(ARDS)，轉院到中國醫藥大學附設醫院ARDS醫療團隊以肺保護通氣，緊急啟用葉克膜搶救，經過15天葉克膜支持後病情翻轉改善，住院第23天順利拔管，住院35天康復出院。

張女今在姊姊陪同下，感謝醫療團隊救命，並表示，她以為確診後會像感冒一樣，頂多住院觀察，沒想到竟變重症命危，感謝中國附醫醫療團隊讓她獲重生，她在本月1日重返工作崗位，現在她除了積極復健，也做好防疫措施，避免二度染疫。

中國附醫胸腔內科暨重症系主治醫師陳韋成說，新冠病毒重症比率約5%，病患常伴隨ARDS，多數病人需插管救治，肺保護通氣為目前最有實證的治療策略。院內由胸腔內科暨重症系主治醫師群邀請組成跨科ARDS團隊，運用智慧醫療系統即時掌握病人數據，成功治癒ARDS，相關臨床成效專文發表在今年8月國際醫學龍頭期刊「重症照護」（Critical care）。

此外，陳韋成獲國內外獎項的肯定，包含台日急重症聯合學術會議最佳首獎報告獎，以及台灣急重症品質獎、跨領域全人照護最佳口頭報告獎、台灣人工智慧學校產業化創新競賽第一名，和教學創新成果獎等多項國內外獎項勉勵。

中國附醫胸腔內科暨重症系醫師陳傑龍說，急性生理和慢性健康評分可反映收治加護病房患者病情危重程度，超過20分即屬高危險患者，張女評估後為30分，預期死亡率高達70%。經ARDS團隊的照料下，接受抗生素和抗病毒藥物治療以及肺保護通氣策略，並於葉克膜體外循環支持下，病情漸漸改善，住院35天後病情穩定出院。

與資訊室合作構建ARDS即時監控面板的醫師曾皓陽說，以即時監控面板表現每位病人的病情資訊及各類數值的趨勢，輔助醫護即時找出指標個案，快速掌握病情變化，早期落實肺保護通氣治療策略來提升病患的治癒率。

雲林張姓粉領族（前排右五）今天與姊姊（前排右五）感謝中國附醫ARDS醫療團隊救命。記者趙容萱／攝影
雲林張姓粉領族（前排右五）今天與姊姊（前排右五）感謝中國附醫ARDS醫療團隊救命。記者趙容萱／攝影
雲林張姓粉領族（前排右五）今天與姊姊（前排右五）感謝中國附醫ARDS醫療團隊救命。記者趙容萱／攝影
雲林張姓粉領族（前排右五）今天與姊姊（前排右五）感謝中國附醫ARDS醫療團隊救命。記者趙容萱／攝影

醫師 葉克膜 患者

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