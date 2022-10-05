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牙醫師頸部骨刺增生嚴重增加癱瘓風險 醫緊急顯微手術拆解危機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
秀傳紀念醫院脊椎微創中心主任鍾玉軒。圖／取自秀傳紀念醫院網站
秀傳紀念醫院脊椎微創中心主任鍾玉軒。圖／取自秀傳紀念醫院網站

台中市大里一名60多歲牙醫師最近就醫發現頸椎退化且長了較一般人還多的骨刺，醫師從核磁共振發現他的神經因為受壓迫，影像上已與正常神經不同，處於緊繃狀態，若不及時開刀，恐會在運動、跌倒或出小車禍時，因神經受損造成癱瘓。所幸經過顯微手術，這名牙醫師才脫離險境，目前仍需戴著頸圈固定，待兩個月後才能恢復正常生活。

這名牙醫師說，因為同為牙醫的女兒發現他嘴部有些不對稱，警覺要他去看診。醫院為他照了磁振造影，發現他腦部沒有問題，反而是頸部疑有異物。進一步檢查才發現，原來他因為看診時長期低頭，頸部第3、4和4、5節的椎間盤退化，並因此造成骨刺增生，且數量超乎平常人。對於能意外發現頸部的危機並獲解決，直呼「老天有保佑」。

秀傳紀念醫院脊椎微創中心主任鍾玉軒說，患者因為是牙醫師，需要長時間彎脖子，需要有一定的穩定度，因而促成骨刺增生，並造成神經壓迫。核磁共振發現，患者的神經影像較一般的白，疑有水腫，也處於緊繃狀態，相當不利。

一般而言，壓迫到神經會有步態不穩、走路易跌倒、手腳無力，甚至大小便失禁等情形，若僅是壓到神經根，那就是某一部分例如大拇指或小拇指會麻，症狀會因為壓到位置不同也不同。而這名患者雖暫無症狀，但很可能因運動或一些小意外，而產生嚴重的後果，因此建議必須立即手術。

他說，因為患者先前並沒有明顯的症狀，理應開刀後至少能跟現在的情形一樣，因此對醫師是一種挑戰。例如骨刺清除後，神經可能會有些腫，反而會造成不舒服、手可能突然無力，或步態不穩等，所以處理上必須手勢輕柔，推移神經時也得更加小心，且必須盡量少碰觸到神經。

鍾玉軒說，患者的骨刺與神經沾粘嚴重，為了保護好神經，必須透過顯微手術，小心的慢慢將兩者剝離開。最後清出了數個2到3公分的骨刺，也在兩處椎體間放了「椎籠」維持椎體間的空間和穩定度，等術後兩個月頸圈卸除，就能恢復正常生活。

他說，只要是長時間低頭工作者都是頸部骨刺增生的高風險群，現代人常用手機、電腦，更容易有此問題。最先出現的症狀是肩胛骨旁的膏肓疼痛， 接著會依壓到神經部位的不同而有不同症狀，症狀輕微也許復健可以緩解，但若已影響日常生活，還是應早些開刀，才不影響生活品質。

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