「綠癌」成清潔幫手 花蓮林管處贈小花蔓澤蘭酚多精助除臭

有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭是強勢的外來種，危害本土生態，花蓮縣政府獲得林務處補助，以每公斤8元收購，近日也與花蓮林管處合作在狗貓躍動園區試用小花蔓澤蘭醋液研製的酚多精除臭，初步發現臭味確實降低；林管處表示，未來將長期合作，在愛護動物同時，也能同步防治外來種入侵。

花蓮林管處長黃群策說，去年啟動小花蔓澤蘭植物體多元利用計畫，由鳳林鎮讚炭工房將移除的小花蔓澤蘭製成醋液，再與木酢達人合作研發成小花蔓澤蘭酚多精。

黃群策說，經過台美檢驗及SGS檢測，小花蔓澤蘭醋液不含8大重金屬，且對金黃色葡萄球菌的抗菌效果高達99.9%，利用醋液製作出的酚多精是天然酸性且有效抑制細菌孳生的清潔劑，能快速去除髒汙。成為循環經濟的很好範例。

花蓮林管處選在4日世界動物日，將小花蔓澤蘭酚多精4.9公升裝20桶、桌用型噴劑15瓶送給花蓮縣動植物防疫所，在收容流浪犬貓的狗貓躍動園區試用。

位於鳳林鎮的狗貓躍動園區去年底開幕，最大可收容犬隻330隻、貓約20隻。動植物防疫所長周黃得榮說，小花蔓澤蘭酚多精以25倍清水稀釋後，拿來噴灑園區、拖地，確實感覺到有降低環境異味的效果。